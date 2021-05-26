Не всі «Вдома». Як (не) працює програма з відслідковування коронавірусу

І як простий додаток здатен зіпсувати відпустку тисячам українських туристів

Два місяці тому, 22 березня, Кабінет міністрів України своєю постановою №230 в черговий раз посилив карантинне законодавство, зобов'язавши всіх українців, що повертаються з-за кордону, з метою запобігання поширенню COVID-19 встановити собі мобільний додаток системи «Вдома». І два тижні перебувати на самоізоляції, якщо не здавати тест протягом 24 годин. Нічого путнього з цього починання не вийшло.

За задумами розробника - Міністерства цифровий трансформації - розумна система сама повинна відстежувати – чи самоізолювався громадянин, а якщо нi – то викликати поліцію. Але, на жаль, здорова по суті ідея виявилася недопрацьованою, і зараз виглядає не більше, ніж профанація.

Незапланована дитина «Дії»

Мобільний додаток «Вдома» для контролю над самоізоляцією під час пандемії коронавірусу Міністерство цифровий трансформації запустило ще 7 квітня 2020 року. А 6 лютого 2020 року за участю Володимира Зеленського та міністра цифровий трансформації Михайла Федорова відбулася презентація Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», який позиціонується владою як «Держава у смартфоні».

Першим документом, який був оцифрований, стали права водія, і як ще тоді писав «Главком», мобільний додаток працював вкрай погано через численні баги. Незважаючи на це, протягом 2020 року влада пообіцяла оцифрувати 50 основних державних послуг і документів, головні з яких – ID-карта і закордонний паспорт. Про розробку програми, спрямованої на боротьбу з COVID-19, мови, зі зрозумілих причин, не було.

Міністерство цифрової інформації мовчить про численні баги в додатку «Вдома» (Фото: «Укрінформ»)

Але ситуація в світі з коронавірусом ставала дедалі серйознішою, 12 березня 2020 року в Україні був оголошений карантин. Тоді ж було вирішено зробити «антіковідий» додаток. Зробили його у вкрай стислі терміни, що, звісно, позначилося на якості продукту. Про недбалий підхід до розробки програми говорить навіть той факт, що до сих пір толком не ясно, як вона правильно називається. На порталі Кабміну - «Дій вдома», в урядових постановах - «Вдома». На різних вітчизняних інформаційних сайтах використовується і та, й інша назва.

Втім, про недоліки програми «Вдома» рік тому ніхто толком не знав. Тому що ним не користувалися. Багато хто з дому за хлібом зайвий раз вийти боявся (мало що там на вулиці з цим ковідом), що вже говорити про поїздки за кордон і назад. Тим більше, що в 2020 році більшу частину часу авіасполучення з іншими країнами було обмежено, а туризм як галузь пішов в глибокий штопор.

Несподіваний додаток

Ситуація змінилася наприкінці 2020 року. Що таке COVID-19, і з чим його їдять, стало більш-менш зрозуміло: почалася вакцинація, масовий страх перед коронавірусом пройшов, його почали сприймати, як об'єктивну реальність, дану нам у відчуття, і українці потягнулися на Новий рік і новорічні канікули в країни зимового відпочинку. В основному це були Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати, плюс (дуже небагато) так звана «екзотика» – Домінікани, Мальдіви і Занзібар. Це були країни «зеленої» зони епідемічної небезпеки, які відкрили для українців свої курорти.

Те, що українським туристам для вильоту за кордон необхідно мати ПЛР-тести з негативним результатом на коронавірус, зроблені не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону, було відомо прекрасно - про це інформували всі турфірми. Щодо мобільного додатка «Вдома», який необхідно для благополучного повернення додому, до 22 березня 2021 року (коли установка програми стала обов'язковою) знали, напевно, тільки найвідданіші фанати Міністерства цифровий трансформації.

Інформаційне забезпечення даної урядової ініціативи було поставлено геть погано, турфірмам в цьому плані було все одно - у будь-якому випадку громадянам України не можуть відмовити у в'їзді в Україну, це право захищене Конституцією. І більшість українських туристів про це дізнавалися лише після 22 березня. А саме, що їм необхідно по прильоту встановити якусь програму на свій смартфон (інакше будуть проблеми).

Як це має працювати

Згідно з урядовою постановою №230, мобільний додаток «Вдома» тепер необхідно встановити, якщо громадянин України прилетів з країни, «де є спалах коронавируса». І зовсім не важливо – чи належить країна до «червоної» зони епідемічної небезпеки, чи «зеленої».

Є, правда, виняток – додаток можна не встановлювати, якщо в українського туриста є на руках ПЛР-тест з негативним результатом на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину вітчизняного кордону. Тобто, під час відпочинку. Але такий варіант, звичайно, – з області фантастики.

Як авторизуватися в додатку

Необхідно встановити додаток, просканувавши QR-код на інформаційних плакатах в зонах проходження паспортного контролю, або завантажити «Вдома» за допомогою App Store або Play Market.

Після завантаження відкрийте програму. Для початку роботи необхідно ввести український номер мобільного телефону, який буде активним наступні 14 днів.

На номер надійде смс з кодом, який необхідно внести для реєстрації в додатку. Дозволити додатку відправляти push-повідомлення.

Далі користувачеві необхідно заповнити дані про локацію місця ізоляції, тобто потрібно вказувати локацію місця проживання, а не поточного місцезнаходження.

Після заповнення даних про місце проходження самоізоляції, в додатку з'явиться вікно «Ви вже за адресою самоізоляції?». Саме це вікно вам потрібно показати представнику Державної прикордонної служби.

Підтверджувати прибуття за адресою самоізоляції і відправляти еталонне фото потрібно тільки після прибуття до місця ізоляції, в момент передачі еталонного фото фіксується геолокація. Вона повинна збігатися з тією, що ви вказали під час авторизації.

Після встановлення «Вдома» протягом двох тижнів у випадкові проміжки часу протягом дня користувач буде отримує push-повідомлення. Після цього потрібно обов'язково зробити фото свого обличчя протягом 15 хвилин.

У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв'язку з мобільним додатком, встановлення обмежень щодо передачі інформації, до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції. І до вас можуть приїхати.

Показова перевірка самоізоляції громадянина України, який повернувся з-за кордону (фото: npu.gov.ua)

Якщо громадянин країни захоче законно перервати самоізоляцію, то він повинен зробити ПЛР-тест (правда, якщо в цей час прийде push-повідомлення, може і бути непереливки – порушення самоізоляції) і якщо результат негативний, то адміністратори додаток анулюють.

У принципі, згідно закону, ніхто не зобов'язаний встановлювати у себе якусь програму. Тим більше з серії «Дія», яка автоматично може мати доступ всієї особистої інформації, і куди вона потім може бути використана – нікому не відомо. Так що не хочеш – не встановлюй. Але в цьому випадку є альтернатива – 14 днів обсервації. Тобто ізолятор. Не хочеш самоізолюватись вдома - немає питань, прикордонник викликає поліцейського, і той допоможе тобі дістатися до місця примусової ізоляції.

Якщо ж «Вдома» не встановлена з якихось технічних причин - проблеми з самою установкою, некоректна робота програми, чи у когось взагалі немає смартфона (користується, наприклад, людина за звичкою або з принципу кнопковим мобільним телефоном) - це нікого не хвилює. І знову – обсервація на два тижні.

Як це працює насправді

Два тижні тому кореспондент «Главкома» сам зіткнувся з проблемою «Вдома» після прильоту з Єгипту.

Бориспіль, перша година ночі. Триста пасажирів вийшли з літака, але шлях до зони паспортного контролю перекритий турнікетами, всього чотири проходи. Ніяких інформаційних плакатів з QR-кодами немає, багато хто взагалі не в курсі – а що, власне відбувається. Співробітниці Держприкордонслужби намагаються пояснити – що саме треба робити. Шум-гам, дорослі нервують, діти плачуть, про дотримання соціальної дистанції – нема і мови, ніби в метро у годину пік.

Завантажую додаток, погоджуюся з усіма пунктами, окрім «дозволити керувати вашими дзвінками» (вирішив, що це перебір – вистачить, що дозволив робити фото та відео, отримувати доступ до всіх файлів на телефоні і визначати геолокацію). Через півгодини підходимо з сином (йому ще немає 12 років, «Вдома» завантажувати не потрібно) до заповітного віконця паспортного контролю. Додаток не працює.

Співробітниця Держприкордонслужби просить повторити процедуру ще раз і радить зробити це синові («Вони молоді, в гаджетах краще розбираються»). Все одно нічого не виходить. Зрештою жінка уточнює номер телефону, говорить «Програму остаточно вдома встановіть» і пропускає нас в Україну. Золота людина. Могла б і на обсервацію відправити.

Одна моя знайома теж два тижні тому повернулася з відпочинку в Туреччині. Розповідає, що додаток завантажила успішно, на сина, якому вже більше 12 років навіть уваги не звернули. Розповідала, що приїхавши додому, відразу помчала робити ПЛР-тест – потрібно терміново на роботу. І вже сидячи в черзі у лабораторії, випадково активувала геолокацію.

«Але мені, – розповідає знайома, – чомусь відразу прийшло повідомлення «Вітаємо, ви зняті з самоізоляції!». А я ж навіть ще тест на коронавірус не встигла пройти!».

І подібні випадки – масові, у чому можна переконатися, якщо проаналізувати відгуки користувачів додатка «Вдома» як на App Store, так і на Play Market. Що характерно: в обох сервісах антіковідна програма отримала оцінку трохи більше однієї зірочки з п'яти, і стабільно тримається на цьому рівні. Користувачі скаржаться на численні баги і вкрай погану роботу технічної підтримки.





Кілька відгуків про програму «Вдома» в додатку Play Market

Два мільйони на вітер

Одним словом, додаток, на розробку якого було витрачено з державного бюджету 1 млн 940 тис 470 грн, виявився фактично марним. І крім витрачання нервових клітин туристів і прикордонників, на щось інше малопридатним.





Через додаток «Вдома» прикордонники змушені були взяти на себе невластиві їм функції (Фото: Уніан)

«З різних причин – небажання громадян встановлювати додаток «Вдома», технічні неполадки в самій програмі, непрацюючий смартфон або його відсутність і так далі, в добу затримується кілька сотень наших громадян, які повертаються в Україну», – розповідає в бесіді з «Главкомом» прес-секретар, помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, після введення карантину на прикордонників поклали раніше невластиві їм функції – від температурного скринінгу при перетині кордону до перевірки установки додатка «Вдома» і інформування поліції.

«Навантаження на особовий склад, звичайно, зросло. Якщо пасажиропотік великий, то доводиться залучати співробітників, які вже не на зміні. Це, звичайно, додатково оплачується», – каже Демченко.

За оцінками директора Центру розвитку туризму України Володимира Царука, з 22 березня по сьогодні за кордоном відпочили понад 200 тис українських туристів.

Використовуючи дані Держприкордонслужби, неважко підрахувати, що проблеми через додаток «Вдома» виникли вже як мінімум у 6% туристів, або 12 тис осіб. Реальне ж число більше – просто прикордонники, розуміючи ситуацію, що склалася, багатьох пропускають через паспортний контроль, не ставлячи до відома поліцію.

«Зараз вже почався високий сезон, активно запрацював турецький напрямок, турпотік з України значно зросте», – прогнозує «Главкому» Царук.

А це значить, що значно зросте і кількість українських туристів, які зіткнуться з проблемами через недопрацьований додаток «Вдома». А шансів його доопрацювати немає – в Міністерстві цифровий трансформації заявляють, що бюджет на 2021 рік не передбачає забезпечення функціонування цього додатку, вiн тільки підтримується в рамках адміністрування головного порталу «Дія».

Андрій Кузьмін, «Главком»