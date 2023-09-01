Можлива мобілізація студентів. Що означає ініціатива нардепа Веніславського

В разі прийняття Радою певних змін багатьом українським студентам роздадуть повістки

З моменту запровадження в Україні загальної мобілізації кількість студентів у ВНЗ стрімко зростає. Тепер же багатьох із них мають намір призвати до лав ЗСУ, про що попередив блогер Олексій Соловйов у TikTok.

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Олексій Соловйов наголосив, що слідом за розмовами про намір посилити мобілізацію, народні депутати та чиновники перейшли до конкретних дій. Зокрема, представник президента у Раді Федір Веніславський переконаний, що відстрочка від мобілізації має поширюватися лише на тих українців, які здобувають вищу освіту вперше, а не вдруге чи втретє.

Соловйов нагадав, що народний депутат назвав головними підставами для ухилення від мобілізації фіктивні довідки про інвалідність, догляд за особою з інвалідністю, а також здобуття вищої освіти повторно. Останній пункт Веніславський назвав «лазівкою», щоб уникнути призову.

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Блогер продовжив словами військового юриста Миколи Максимова, який переконаний: якщо Рада ухвалить рішення щодо посилення мобілізації, можуть бути переглянуті норми мобілізації. Зокрема, ті, які надають право на відстрочку деяким категоріям студентів.

Юрист припускає, що повістки можуть почати виписувати тим, хто здобуває другу чи третю вищу освіту після 30 років і вступив до ВНЗ після запровадження воєнного стану у 2022 році.

На думку експерта, студенти 40-45 років, які вирішили минулого року вступити до інституту, першими потрапили б під змінене законодавство.

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Нагадаємо, з 1 жовтня деякі категорії жінок зобов'яжуть стати на облік у ТЦК, а у разі продовження дії воєнного стану в Україні їм загрожує і заборона виїзду з країни. Відповідно до наказу Міністерства оборони, обов'язковій постановці на облік підлягають жінки-медики, лікарі з медсестрами та фармацевти. Ті українки, професії яких суміжні з військовими, поки що зможуть стати на облік у військкоматах лише за власним бажанням.

Представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Представник президента у Верховній Раді нагадав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років.