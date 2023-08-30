Слідом за чоловіками ТЦК почнуть грести і жінок: вже у жовтні мобілізацію розширять

За кілька місяців представницям прекрасної статі доведеться ставати на військовий облік

Загальна мобілізація в Україні триває, і військкоми «полюють» на чоловіків як по квартирах, так і в громадських місцях. Але вже з жовтня призовна кампанія пошириться і на жінок, про що говориться у змінах до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

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У документі зазначено, з 1 жовтня деякі категорії жінок зобов'яжуть стати на облік у ТЦК, а у разі продовження дії воєнного стану в Україні їм загрожує і заборона виїзду з країни.

Відповідно до наказу Міністерства оборони, обов'язковій постановці на облік підлягають жінки-медики, лікарі з медсестрами та фармацевти. Ті українки, професії яких суміжні з військовими, поки що зможуть стати на облік у військкоматах лише за власним бажанням.

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Варто відзначити, що на жінок-військових покладаються ті ж самі обов'язки, що й на чоловіків. Зокрема, вони будуть зобов'язані проходити службову підготовку, а також обов'язково повідомляти військкомів про зміну місця реєстрації та проживання, а також сімейного стану.

Крім цього, на українок після постановки на військовий облік чекає і заборона на виїзд з території країни. Так само як і чоловікам, для цього їм знадобиться спеціальний дозвіл.

Раніше ми розповідали, Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації. Феміда не змогла ознайомитися з копією висновку військо-лікарської комісії. Крім цього, суд не побачив доказів того, що розпорядження працівників ТЦК та СП були законними.

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Також нагадуємо, що багатьох військовослужбовців намагаються повторно мобілізувати після звільнення, що стало результатом внесення нардепами змін до ч.11 ст.23 ЗУ «Про мобілізацію». Адвокат попередив, що у випадку, якщо військового звільнили за сімейними обставинами (наявність інвалідності у дружини ІІІ групи або у батька/матері, своїх або дружини, інвалідності І чи ІІ групи), його більше не мають права призвати на службу.