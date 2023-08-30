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Слідом за чоловіками ТЦК почнуть грести і жінок: вже у жовтні мобілізацію розширять

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Слідом за чоловіками ТЦК почнуть грести і жінок: вже у жовтні мобілізацію розширять
З 1 жовтня деякі категорії жінок зобов'яжуть стати на облік у ТЦК
фото: Telegram-канал Міноборони

За кілька місяців представницям прекрасної статі доведеться ставати на військовий облік 

Загальна мобілізація в Україні триває, і військкоми «полюють» на чоловіків як по квартирах, так і в громадських місцях. Але вже з жовтня призовна кампанія пошириться і на жінок, про що говориться у змінах до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

У документі зазначено, з 1 жовтня деякі категорії жінок зобов'яжуть стати на облік у ТЦК, а у разі продовження дії воєнного стану в Україні їм загрожує і заборона виїзду з країни.

Відповідно до наказу Міністерства оборони, обов'язковій постановці на облік підлягають жінки-медики, лікарі з медсестрами та фармацевти. Ті українки, професії яких суміжні з військовими, поки що зможуть стати на облік у військкоматах лише за власним бажанням.

Варто відзначити, що на жінок-військових покладаються ті ж самі обов'язки, що й на чоловіків. Зокрема, вони будуть зобов'язані проходити службову підготовку, а також обов'язково повідомляти військкомів про зміну місця реєстрації та проживання, а також сімейного стану.

Крім цього, на українок після постановки на військовий облік чекає і заборона на виїзд з території країни. Так само як і чоловікам, для цього їм знадобиться спеціальний дозвіл.

Раніше ми розповідали, Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав і визнав невинуватим безробітного військовозобов’язаного, який обвинувачувався в ухиленні від призову під час мобілізації. Феміда не змогла ознайомитися з копією висновку військо-лікарської комісії. Крім цього, суд не побачив доказів того, що розпорядження працівників ТЦК та СП були законними.

Також нагадуємо, що багатьох військовослужбовців намагаються повторно мобілізувати після звільнення, що стало результатом внесення нардепами змін до ч.11 ст.23 ЗУ «Про мобілізацію». Адвокат попередив, що у випадку, якщо військового звільнили за сімейними обставинами (наявність інвалідності у дружини ІІІ групи або у батька/матері, своїх або дружини, інвалідності І чи ІІ групи), його більше не мають права призвати на службу.

Теги: ЗСУ мобілізація

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