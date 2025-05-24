Війна і теорія ігор. Вчений пояснив, чи можна математично змоделювати кінець війни

Чи можна скласти прогноз закінчення війни з допомогою математичних інструментів? На фото Рассел Кроу в ролі математика який заснував сучасну теорію ігор, та український воїн

Професор Олексій Ігнатенко: «У теорії ігор передбачається, що гравці раціональні. А вони не завжди раціональні»

Теоретично математичному моделюванню піддаються будь-які процеси, в тому числі й хід війни. Про це заявив професор Українського католицького університету, спеціаліст в теорії ігор Олексій Ігнатенко, йдеться в матеріалі «Главкома» «Коли закінчиться війна? Що каже математична наука».

«Я знаю принаймні дві статті з теоретико-ігровим моделюванням нашої війни (статті західних науковців, – «Главком»), – розповів професор Ігнатенко. Йдеться про статті «Українська криза 2014: дослідження стратегічної взаємодії між Росією та Заходом», 2015 рік (автори: економісти Університету Східної Кароліни (США) Річард Еріксон та Лестер Зігер) та «Президент Путін: божевільний чи смілива курка, яка потрапила в пастку в Україні?» (автори дослідження Вільяр Вібель (Балтійський оборонний коледж, Естонія) та Іллімар Плюм (Естонська військова академія).

«Утім, будь-яка модель – це абстракція, тобто вона має бути «десь неправильна», – пояснює вчений. – Є навіть такий вислів: всі моделі невірні, але деякі корисні. Тому є декілька підходів, наприклад, часто математичне моделювання перевіряють на практиці: якщо модель систематично передбачає результат з незначною похибкою, то вона корисна. Звісно, я дуже спрощую, оцінка моделі – це зазвичай складна задача».

За словами Ігнатенка, підважити «чистоту» результату може людський фактор: «У таких моделюваннях, строго кажучи, взагалі неясно, як застосовувати теорію ігор, бо вона постулює, що гравці раціональні. А вони не завжди раціональні».

Водночас математик підкреслює: моделі, розроблені на основі теорії ігор, є важливими для розуміння реальності і складних процесів. І нагадує, що шість Нобелівських премій у галузі економіки були присуджені вченим, які у своїх відкриттях застосовували теорію ігор.

Зокрема, у 2005 році Роберт Оман (Ізраїль) і Томас Шеллінг (США) удостоїлися Нобелівської відзнаки за «внесок у розуміння явищ співпраці і конфлікту через аналіз теорії ігор», у 2020 році нобеліатами стали американці Пол Мілгром та Роберт Вілсон за вдосконалення теорії аукціонів. А 1994 року за аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор премію отримав сам «батько» теорії Джон Неш (разом з Райнгардом Зельтеном і Джоном Харсані).

Математичну модель завершення війни із застосуванням теорії ігор склав економіст Анатолій Амелін. Дослідник виділив вісім ключових гравців – Україна, Росія, ЄС, США, Велика Британія, Китай, Саудівська Аравія, Туреччина – та їхні основні мотивації та обмеження у цьому конфлікті. Стейкхолдерів насправді більше, для моделювання обрано лише головних, пояснив Анатолій Амелін у розмові з «Главкомом». Прогнозування має горизонт у п’ять років – 2025-2030 рр.

У результаті моделювання Амелін вийшов на три вірогідні сценарії закінчення українсько-російської війни, один з них – прискорене компромісне врегулювання – має 65% ймовірності реалізації. Тимчасовий обрій: кінець 2025 – перша половина 2026 року. Це дає Амеліну підстави припускати, що війна скоро закінчиться перемир’ям.

«Мир можливий, якщо буде збережено санкції і залишаться низькі ціни на нафту. Економіка Росії ослабне», – коментує Амелін. Він каже, що оприлюднив лише невелику частину отриманої аналітики, яка «не претендує на істину в останній інстанції, але вказує, що мир все-таки близький, а Росія перебуває в агонії».

Водночас науковці-математики, до яких звернувся «Главком», наголошують: подібного роду дослідження можуть бути релевантними лише за умови, що їх виконує фахівець, який глибоко розуміє як саму модель, так і її обмеження.

Нагадаємо, теорія ігор – розділ прикладної математики, який застосовується в соціології, економіці, політичних науках, а також у біології, філософії та ін. За її допомогою складають математичні моделі прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту.

Оскільки зазвичай сторони гри (а кожна гра по суті своїй є конфліктом) зацікавлені в тому, щоб приховати від супротивника власні наміри, то прийняття рішень, як правило, відбувається в умовах невизначеності. Отож теорія ігор намагається математично зафіксувати поведінку учасників у стратегічних ситуаціях, коли успіх того, хто робить вибір, нерідко залежить від вибору інших учасників.

Нагадаємо, геополітики JPMorganChase спрогнозували можливі сценарії припинення вогню в Україні. За даними аналітиків, припинення вогню вже може настати у липні 2025 року за «грузинським» сценарієм.