Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Війна і теорія ігор. Вчений пояснив, чи можна математично змоделювати кінець війни

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
google social img telegram social img facebook social img
Війна і теорія ігор. Вчений пояснив, чи можна математично змоделювати кінець війни
Чи можна скласти прогноз закінчення війни з допомогою математичних інструментів? На фото Рассел Кроу в ролі математика який заснував сучасну теорію ігор, та український воїн
колаж: glavcom.ua

Професор Олексій Ігнатенко: «У теорії ігор передбачається, що гравці раціональні. А вони не завжди раціональні»

Теоретично математичному моделюванню піддаються будь-які процеси, в тому числі й хід війни. Про це заявив професор Українського католицького університету, спеціаліст в теорії ігор Олексій Ігнатенко, йдеться в матеріалі «Главкома» «Коли закінчиться війна? Що каже математична наука». 

«Я знаю принаймні дві статті з теоретико-ігровим моделюванням нашої війни (статті західних науковців, – «Главком»), – розповів професор Ігнатенко. Йдеться про статті «Українська криза 2014: дослідження стратегічної взаємодії між Росією та Заходом», 2015 рік (автори: економісти Університету Східної Кароліни (США) Річард Еріксон та Лестер Зігер) та «Президент Путін: божевільний чи смілива курка, яка потрапила в пастку в Україні?» (автори дослідження Вільяр Вібель (Балтійський оборонний коледж, Естонія) та Іллімар Плюм (Естонська військова академія).

«Утім, будь-яка модель – це абстракція, тобто вона має бути «десь неправильна», – пояснює вчений. – Є навіть такий вислів: всі моделі невірні, але деякі корисні. Тому є декілька підходів, наприклад, часто математичне моделювання перевіряють на практиці: якщо модель систематично передбачає результат з незначною похибкою, то вона корисна. Звісно, я дуже спрощую, оцінка моделі  – це зазвичай складна задача».

За словами Ігнатенка, підважити «чистоту» результату може людський фактор: «У таких моделюваннях, строго кажучи, взагалі неясно, як застосовувати теорію ігор, бо вона постулює, що гравці раціональні. А вони не завжди раціональні».

Водночас математик підкреслює: моделі, розроблені на основі теорії ігор, є важливими для розуміння реальності і складних процесів. І нагадує, що шість Нобелівських премій у галузі економіки були присуджені вченим, які у своїх відкриттях застосовували теорію ігор.

Зокрема, у 2005 році Роберт Оман (Ізраїль) і Томас Шеллінг (США) удостоїлися Нобелівської відзнаки за «внесок у розуміння явищ співпраці і конфлікту через аналіз теорії ігор», у 2020 році нобеліатами стали американці Пол Мілгром та Роберт Вілсон за вдосконалення теорії аукціонів. А 1994 року за аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор премію отримав сам «батько» теорії Джон Неш (разом з Райнгардом Зельтеном і Джоном Харсані).

Математичну модель завершення війни із застосуванням теорії ігор склав економіст Анатолій Амелін. Дослідник виділив вісім ключових гравців – Україна, Росія, ЄС, США, Велика Британія, Китай, Саудівська Аравія, Туреччина – та їхні основні мотивації та обмеження у цьому конфлікті. Стейкхолдерів насправді більше, для моделювання обрано лише головних, пояснив Анатолій Амелін у розмові з «Главкомом». Прогнозування має горизонт у п’ять років – 2025-2030 рр.

У результаті моделювання Амелін вийшов на три вірогідні сценарії закінчення українсько-російської війни, один з них – прискорене компромісне врегулювання – має 65% ймовірності реалізації. Тимчасовий обрій: кінець 2025 – перша половина 2026 року. Це дає Амеліну підстави припускати, що війна скоро закінчиться перемир’ям.

«Мир можливий, якщо буде збережено санкції і залишаться низькі ціни на нафту. Економіка Росії ослабне», – коментує Амелін. Він каже, що оприлюднив лише невелику частину отриманої аналітики, яка «не претендує на істину в останній інстанції, але вказує, що мир все-таки близький, а Росія перебуває в агонії».

Водночас науковці-математики, до яких звернувся «Главком», наголошують: подібного роду дослідження можуть бути релевантними лише за умови, що їх виконує фахівець, який глибоко розуміє як саму модель, так і її обмеження.

Нагадаємо, теорія ігор – розділ прикладної математики, який застосовується в соціології, економіці, політичних науках, а також у біології, філософії та ін. За її допомогою складають математичні моделі прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту.

Оскільки зазвичай сторони гри (а кожна гра по суті своїй є конфліктом) зацікавлені в тому, щоб приховати від супротивника власні наміри, то прийняття рішень, як правило, відбувається в умовах невизначеності. Отож теорія ігор намагається математично зафіксувати поведінку учасників у стратегічних ситуаціях, коли успіх того, хто робить вибір, нерідко залежить від вибору інших учасників.

Нагадаємо, геополітики JPMorganChase спрогнозували можливі сценарії припинення вогню в Україні. За даними аналітиків, припинення вогню вже може настати у липні 2025 року за «грузинським» сценарієм.

Читайте також:

Теги: економіка війна криза наука

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Дружина полоненого італійця назвала абсурдну причину, через яку він пішов до російського війська
Дружина полоненого італійця назвала абсурдну причину, через яку він пішов до російського війська
Війна і теорія ігор. Вчений пояснив, чи можна математично змоделювати кінець війни
Війна і теорія ігор. Вчений пояснив, чи можна математично змоделювати кінець війни
Верещук: наша стратегія – готувати дітей до війни
Верещук: наша стратегія – готувати дітей до війни
Чи буде тепло в червні? Прогноз синоптиків
Чи буде тепло в червні? Прогноз синоптиків
Захищав Україну у пам'ять про маму, яку вбила російська ДРГ. Згадаймо Юрія Капоріна
Захищав Україну у пам'ять про маму, яку вбила російська ДРГ. Згадаймо Юрія Капоріна
Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
61K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
56K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
49K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
22K
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Сьогодні, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Сьогодні, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua