Стало відомо, коли і де пройдуть «технічні» перемовини про припинення вогню в Україні

Раніше понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані

Президент Фінляндії: Ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Як передає «Главком», про це пише Yle із посиланням на заяв президента Фінляндії Александера Стубба.

«Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь», – зауважив Стубб.

На думку президента Фінляндії, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру. За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

Раніше понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Зеленський після розмови з президентом США повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

До слова, Святий Престол використовуватиме свої дипломатичні канали для звільнення українських медійників з російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.

Посол Ватикану в Україні Вісвальдас Кульбокас отримав оновлений список та детальні матеріали НСЖУ щодо українських медійників, які перебувають у російській неволі. За останніми верифікованими даними Спілки, у полоні окупантів перебуває 31 цивільний представник медіа та щонайменше один журналіст, який потрапив у полон, перебуваючи в лавах Сил оборони України.