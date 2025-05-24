Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні

За даними аналітиків, припинення вогню в Україні може настати вже в липні цього року

Геополітики JPMorganChase спрогнозували можливі сценарії припинення вогню в Україні. За даними аналітиків, припинення вогню вже може настати у липні 2025 року за «грузинським» сценарієм, передає «Главком».

Повідомляється, що врегулювання війни з Росією передбачає етап призупинення бойових дій, але не призведе до всеосяжної мирної угоди. Геополітики пишуть, що Росії знадобиться приблизно 118 років, щоб захопити всю Україну, з теперішніми темпами просування російських військ.

Зазначається, що російсько-українська війна «перейшла в ендшпіль» і припинення вогню настане до кінця другого кварталу 2025 року, тобто до липня. Вони розглядають чотири найбільш імовірних сценарії розвитку подій.

Сценарій «Південна Корея»

Україна, ймовірно, не зможе досягти ані вступу до НАТО, ані повного відновлення своїх територій. Проте за умов розміщення європейських сил як стримуючого чинника, а також гарантій безпеки та розвідданих з боку США, країна отримає шанс на стабільний розвиток.

Близько 80% території, що перебувають під контролем Києва, можуть перетворитися на успішний, демократичний і заможний регіон.

Залучення $300 млрд заморожених російських активів також могло б суттєво прискорити процес відбудови. Аналітики називають цей сценарій найкращим з можливих, але ймовірність його реалізації оцінюють лише у 15%.

Сценарій «Ізраїль»

Цей варіант передбачає глибоку військову й економічну підтримку без безпосередньої присутності іноземних військ. Україна може зміцнити свої оборонні спроможності, модернізувати армію й розвинути власний механізм стримування агресора. Однак загроза з боку Росії залишатиметься постійною.

Москва, своєю чергою, вимагатиме зняття санкцій і прагнутиме покращення відносин із Заходом, зокрема зі США. Аналітики вважають цей сценарій позитивним, а його ймовірність оцінюють у 20%.

Сценарій «Грузія»

У разі відсутності і військової підтримки, і іноземних військ, країна може опинитися в стані затяжної нестабільності, повільного економічного зростання і занепаду міжнародної підтримки.

Це може зупинити євроатлантичну інтеграцію України і призвести до її поступового повернення під вплив Росії. Цей сценарій не є бажаним, проте аналітики оцінюють його як найбільш ймовірний, з шансами на реалізацію близько 50%.

Сценарій «Білорусь»

У випадку, якщо США припинять підтримку України, а Європа не зможе компенсувати цей вакуум, Росія нав’язуватиме Україні повну капітуляцію та спробує перетворити її на залежну від Москви державу.

Цей розвиток подій означатиме перемогу Кремля, розкол Заходу і руйнування післявоєнного світового порядку.

Це найгірший з усіх описаних сценаріїв. Втім, імовірність його реалізації теж невелика, лише 15%, як і в сценарії «Південна Корея».

Раніше газета The Times окреслила чотири сценарії завершення війни в Україні. Всі вони виключають раптову смерть російського диктатора Володимира Путіна.