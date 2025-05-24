Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні
24 лютого 2022 року Росія здійснила масштабне вторгнення на територію України
фото з відкритих джерел

За даними аналітиків, припинення вогню в Україні може настати вже в липні цього року

Геополітики JPMorganChase спрогнозували можливі сценарії припинення вогню в Україні. За даними аналітиків, припинення вогню вже може настати у липні 2025 року за «грузинським» сценарієм, передає «Главком».

Повідомляється, що врегулювання війни з Росією передбачає етап призупинення бойових дій, але не призведе до всеосяжної мирної угоди. Геополітики пишуть, що Росії знадобиться приблизно 118 років, щоб захопити всю Україну, з теперішніми темпами просування російських військ.

Зазначається, що російсько-українська війна «перейшла в ендшпіль» і припинення вогню настане до кінця другого кварталу 2025 року, тобто до липня. Вони розглядають чотири найбільш імовірних сценарії розвитку подій.

Сценарій «Південна Корея»

Україна, ймовірно, не зможе досягти ані вступу до НАТО, ані повного відновлення своїх територій. Проте за умов розміщення європейських сил як стримуючого чинника, а також гарантій безпеки та розвідданих з боку США, країна отримає шанс на стабільний розвиток.

Близько 80% території, що перебувають під контролем Києва, можуть перетворитися на успішний, демократичний і заможний регіон.

Залучення $300 млрд заморожених російських активів також могло б суттєво прискорити процес відбудови. Аналітики називають цей сценарій найкращим з можливих, але ймовірність його реалізації оцінюють лише у 15%.

Сценарій «Ізраїль»

Цей варіант передбачає глибоку військову й економічну підтримку без безпосередньої присутності іноземних військ. Україна може зміцнити свої оборонні спроможності, модернізувати армію й розвинути власний механізм стримування агресора. Однак загроза з боку Росії залишатиметься постійною.

Москва, своєю чергою, вимагатиме зняття санкцій і прагнутиме покращення відносин із Заходом, зокрема зі США. Аналітики вважають цей сценарій позитивним, а його ймовірність оцінюють у 20%.

Сценарій «Грузія»

У разі відсутності і військової підтримки, і іноземних військ, країна може опинитися в стані затяжної нестабільності, повільного економічного зростання і занепаду міжнародної підтримки.

Це може зупинити євроатлантичну інтеграцію України і призвести до її поступового повернення під вплив Росії. Цей сценарій не є бажаним, проте аналітики оцінюють його як найбільш ймовірний, з шансами на реалізацію близько 50%.

Сценарій «Білорусь»

У випадку, якщо США припинять підтримку України, а Європа не зможе компенсувати цей вакуум, Росія нав’язуватиме Україні повну капітуляцію та спробує перетворити її на залежну від Москви державу.

Цей розвиток подій означатиме перемогу Кремля, розкол Заходу і руйнування післявоєнного світового порядку.

Це найгірший з усіх описаних сценаріїв. Втім, імовірність його реалізації теж невелика, лише 15%, як і в сценарії «Південна Корея».

Раніше газета The Times окреслила чотири сценарії завершення війни в Україні. Всі вони виключають раптову смерть російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також:

Теги: окуповані території наступ війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль повторює 2022 рік
Переговори України та РФ у Стамбулі: формальність чи реальний прорив?
16 травня, 11:52
Путін оголосив нове перемир'я
Путін оголосив нове перемир'я
28 квiтня, 14:31
9 травня у Москві відбудеться парад
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
30 квiтня, 15:47
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
6 травня, 09:56
Рейси було скасовано або перенесено
У московських аеропортах стався колапс через атаку безпілотників
7 травня, 09:33
Мачихін приїхав на зустріч з сином і змусив його знімати на камеру, як він б'є опонента
Російський тренер з боксу зламав щелепу своєму колезі на очах в його неповнолітнього сина
15 травня, 15:50
Володимир Чорнопищук народився 11 серпня 1967 року у селі Омбиш на Чернігівщині
Пішов на фронт разом із сином у перші дні війни. Згадаймо Володимира Чорнопищука
19 травня, 09:00
За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2025 року
18 травня, 08:47
Для вірян вільного доступу на територію Нижньої лаври зараз немає
Десятки монахів Московського патріархату прописані в Лаврі
21 травня, 06:54

Суспільство

У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина
У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні
Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: постраждало подружжя з дитиною
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: постраждало подружжя з дитиною
Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
42K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
29K
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
25K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
21K
Украв кондиціонери, підлеглих гнав будувати хату: нові деталі справи військового проректора

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Сьогодні, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Сьогодні, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua