Вища рада правосуддя обрала нового голову



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Володимир Говоруха, за законом, працюватиме на посаді голови ВРП два роки

За результатами таємного голосування за кандидатуру Говорухи проголосувало 17 членів ВРП, що становить більше половини від конституційного складу ради

Вища рада правосуддя обрала нового голову. ВПР очолив Володимир Говоруха.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

«Вища рада правосуддя вирішила вважати обраним на посаду голови Вищої ради правосуддя члена Вищої ради правосуддя Володимира Говоруху», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що кандидатуру Говорухи на посаду голови ВРП запропонував член ради Андрій Бойко. За результатами таємного голосування за кандидатуру Говорухи проголосувало 17 членів ВРП, що становить більше половини від конституційного складу ради.

Відповідно до частин першої – третьої статті 22 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» голова ВРП обирається строком на два роки.

У ВРП нагадують, що суддя Київського апеляційного суду Володимир Говоруха 6 березня 2018 року обраний членом ВРП XV черговим з’їздом суддів України та склав присягу члена Ради, включений до складу Першої Дисциплінарної палати ВРП.

Як повідомлялося, 16 квітня Вища рада правосуддя припинила повноваження голови ВРП Ігоря Бенедисюка.