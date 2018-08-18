Суддя, який закрив справу Кернеса, поскаржився на тиск



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Нацагентство з питань запобігання корупції заявило про повну перевірку електронних декларацій Антонова

Суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов, який виніс ухвалу про закриття кримінального провадження щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінникова і Євгена Сміцького, звернувся до Вищої ради правосуддя (ВРП) із заявою про тиск з боку Генеральної прокуратури України.

Текст заяви розміщено на сайті ВРП.

Антонов нагадав, що у ГПУ публічно назвали цю ухвалу незаконною ще до відповідного рішення суду. «Цим цілеспрямовано здійснено тиск і дискредитацію особисто мене як судді особисто, і всієї судової гілки влади в очах суспільства», – заявив суддя.

Він також зазначив, що цього дня Нацагентство з питань запобігання корупції заявило про повну перевірку його електронних декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки.

«Такі дії я пов’язую з прийнятим мною рішенням у справі за обвинуваченням мера Харкова і розцінюю як розправу за постановлене рішення», – написав у заяві Андрій Антонов.

Він попросив ВСП «вжити заходів щодо забезпечення незалежності судів і авторитету правосуддя».

Нагадаємо, 10 серпня суддя Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, оскільки прокурори не з’явилися на сім судових засідань і не підтримували обвинувачення по справі. Кернеса та його двох охоронців звинувачували у викраденні, побитті та погрозі вбивством двох активістів Євромайдану.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суддя у справі Кернеса буде відповідати за завідомо неправосудне рішення.

Зазначимо, що суддя Київського райсуду міста Полтави Андрій Антонов, який закрив справу Кернеса, із нерухомості у своїх деклараціях вказує лише одну земельну ділянку. Водночас батьки його дружини за останні 8 років придбали три квартири, а також на тещу записані автомобілі Mercedes-Benz ML 250 та BMW 520i.

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