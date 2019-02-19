У Вищій раді правосуддя шукають бомбу (фото)



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У будівлі Вищої ради правосуддя працюють правоохоронці і вибухотехніки Фото: Вища рада правосуддя

Із приміщення евакуйовано працівників та відвідувачів Вищої ради правосуддя

У вівторок, 19 лютого, надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Вищої ради правосуддя в Києві. Про це повідомляється на сторінці ВРП у Facebook.

У зв’язку з цим Вища рада правосуддя змушена тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів ВРП.

«Початок роботи засідання Ради відкладено. Про поновлення роботи буде повідомлено додатково», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 18 лютого, невідомі повідомили про мінування кількох станцій київського метрополітену. В результаті перевірки правоохоронцями станцій підземки вибухонебезпечних предметів знайдено не було.