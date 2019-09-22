Влаштував скандал через 3 грн: у Рівному водій маршрутки ввечері висадив 9-річну дитину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Водій наступної маршрутки виявився не таким байдужим та забрав дівчинку

У маршрутку Рівне-Здолбунів зайшла 9-річна дівчинка, яка заплатила водію 3 гривні.

Його сума не влаштувала, адже проїзд коштує 5 грн.

Про це заявила місцева мешканка Анна Одукалець на сторінці у Facebook.

Інша жінка запропонувала доплатити, однак керманич не взяв гроші та висадив дитину, хоча на годиннику була вже 19 година.

Благо, що водій наступної маршрутки виявився не таким байдужим та забрав дівчинку.