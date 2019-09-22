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    У Києві автомобіль протаранив маршрутку з пасажирами

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    Аварія сталася на Кільцевій дорозі - У Києві автомобіль протаранив маршрутку з пасажирами
    Аварія сталася на Кільцевій дорозі

    Під час ДТП постраждав водій легковика

    У Києві вранці 22 вересня на Кільцевій дорозі сталася аварія за участю автомобілів BMW 525 і Mercedes Sprinter.

    Про це повідомляє Київ Оперативний.

    Зазначається, що під час аварії постраждав водій легковика.

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    «За словами водія Mercedes, він рухався Окружною дорогою в сторону Теремків. Чоловік за кермом BMW «наздогнав» мікроавтобус і врізався в задню ліву частину автомобіля правим боком. Удар був такої сили, що Sprinter відкинуло на кілька метрів вперед, а BMW розкрутило на проїжджій частині і викинуло на узбіччя», - йдеться в повідомленні.

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    У Києві автомобіль протаранив маршрутку з пасажирами
    У Києві автомобіль протаранив маршрутку з пасажирами
    У Києві автомобіль протаранив маршрутку з пасажирами
    У Києві автомобіль протаранив маршрутку з пасажирами
    У Києві автомобіль протаранив маршрутку з пасажирами

    Видання з посиланням на очевидця стверджує, що в момент аварії в маршрутці перебувало 6-8 осіб. З пасажирів ніхто не постраждав, але одній дівчині викликали швидку через те що боліла голова, і у неї був шоковий стан. Частина пасажирів поїхала наступною маршруткою.

    Водій BMW отримав травми різного ступеня тяжкості, його госпіталізували до найближчої лікарні.

    Зіткнення пошкодило обидві машини, але найбільше дісталося BMW. У легковика повністю зім'ятий весь правий бік. У Sprinter розірвана ліва задня сторона.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, швидка і слідчо-оперативна група. Винуватця і деталі ДТП встановить слідство.

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