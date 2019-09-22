Лещенко готовий розповісти Конгресу США про маніпуляції Джуліані



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Журналіст і колишній нардеп Сергій Лещенко

Вся концепція Джуліані побудована на дезінформації та маніпуляції фактами – Лещенко

Журналіст і колишній нардеп Сергій Лещенко готовий свідчити перед Конгресом США про спроби адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані втрутитися в українську політику і втягнути нову владу в вибори президента США.

Про це йдеться у статті Лещенка в американському виданні The Washington Post.

«Тиражуючи неправду, Джуліані не лише обманює американських громадян. Він не лише втручається в українську політику, розвішуючи ярлики на депутатів парламенту і чиновників адміністрації президента. Він намагається втягнути нового президента України в американські вибори, що абсолютно неприпустимо.

Мені відомо, що лідери трьох комітетів Конгресу запросили у Білого дому та Державного департаменту всю переписку, яка стосується фігурантів цієї історії, включаючи мене. Як людина, яка бачила багато подій зблизька, я висловлюю готовність давати свідчення Конгресу США про те, що відбувається останні півроку в сірій зоні україно-американських відносин», – йдеться в публікації.

У своїй статті Лещенко називає брехнею заяви Джуліані про те, що він свого часу оприлюднив «чорну бухгалтерію» Партії регіонів з метою допомогти американським демократам на виборах 2016 року.

Журналіст підкреслює, що, публікуючи інформацію про платежі, які Пол Манафорт отримував від Партії регіонів, він керувався мотивами справедливості.

«Ані Хілларі Клінтон, ані Джо Байден, ані Джон Подеста, ані Джордж Сорос не просили мене оприлюднити ці файли.

Я й гадки не мав, що через два з половиною роки викриття Манафорта буде цинічно використовуватися вже на виборах у США в 2020 році. Сценарій Руді Джуліані, який став рупором цієї кампанії, не тільки реабілітує засудженого в США злочинця Манафорта, а й підриває відносини США з Україною, яка самотужки протистоїть російській агресії вже більше п’яти років», – говорить Лещенко.

Лещенко стверджує, що вся концепція Джуліані «побудована на дезінформації та маніпуляції фактами».

Колишній депутат зазначає, що слова адвоката про те, що Лещенко є «ворогом США і президента Трампа» коштували йому посади в команді нового президента Володимира Зеленського.

«Це обвинувачення здійснило руйнівний вплив на мою політичну кар’єру. Я допомагав команді Зеленського з січня, але тепер наклеп Джуліані коштував мені посади в новій адміністрації. Щоб не створювати проблем Зеленському, я зняв свою кандидатуру з розгляду», – пише Лещенко.

Він нагадав, що Джуліані посилався на рішення українського адміністративного суду від грудня 2018 року, яке не набуло законної сили, а згодом було оскаржене і повністю скасоване апеляційним судом.

«Апеляція винесла нове рішення, де сказано, що всі претензії на мою адресу безпідставні, і моїх опонентів навіть зобов’язали виплатити мені 100 доларів судових витрат», – йдеться у статті.

Лещенко також підкреслює, що Джуліані продовжує заявляти про те, що «чорна бухгалтерія» є шахрайським документом.

«Востаннє він заявив про це в інтерв’ю CNN кілька днів тому. Насправді, це справжній документ. Були проведені експертизи, які підтвердили справжність підписів фігурантів», – пише журналіст.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

За інформацією The Wall Street Journal, Трамп вісім разів згадував про Байдена у розмові з Зеленським.

Натомість Трамп прямо заявив журналістам у Білому домі, що не обговорював жодних питань щодо Байдена із президентом Зеленським.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні і зустрівся із Зеленським, запевняє, що Трамп все ж висував вимоги Зеленському, а в Україні боялися їх ігнорувати.

Джозеф Байден відреагував на скандал щодо тиску президента США Дональда Трампа та вимагає оприлюднити розшифровку розмови із Зеленським.

До слова, 19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.

Як повідомлялося, конгресмени Сполучених Штатів Америки звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.