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    Суспільство

    Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських прав

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    Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських прав

    Відповідна угода буде підписана вже найближчим часом

    Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.

    Про це повідомляє Департамент комунікацій Національної поліції України.

    «Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу домовились про взаємовизнання водійських посвідчень», - йдеться у повідомленні.

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    Міністр внутрішніх справ висловив сподівання, що відповідна угода буде підписана вже найближчим часом.

    Як повідомлялося, Україна передала Туреччині дані щодо 23 підозрюваних у тероризмі.

    Аваков обговорив з Ердоганом співпрацю у сфері авіабезпеки.

     Україна та Туреччина підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами.

     

     

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