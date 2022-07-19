Як захиститися від спаму: фахівці дали кілька порад

Спамити можуть і через надокучливі смс, повідомлення в месенджерах, листи на e-mail

Найпоширенішим шляхом розповсюдження спаму є розсилання через електронну пошту

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Що таке спам і як поширюється

Спам – це надсилання великої кількості небажаних повідомлень.

Найпоширенішим шляхом розповсюдження спаму є розсилання через електронну пошту: багато хто отримує щодня на e-mail листи з комерційними пропозиціями або взагалі з безглуздими текстами. Проте спамити можуть і через надокучливі смс, повідомлення в месенджерах, які не мають ніякої користі, через телефонні дзвінки тощо.

Головна ознака спаму полягає в тому, що адресат не надавав відправнику ані своїх даних (адреси пошти, телефонного номеру), ані згоди на отримання будь-яких повідомлень. Але навіть якщо ви залишили свої контакти у якомусь магазині, а звідти надходять по сто повідомлень на день, це також уже можна розцінити як спам.

Окрім того, що спам просто дратує та сповільнює роботу, він може становити і серйознішу небезпеку. Зокрема, листи від спамерів можуть бути фішинговими, містити віруси, шкідливе програмне забезпечення.

Як захиститися від спаму

Щоб убезпечити себе від отримання спаму, дотримуйтесь кількох простих порад:

Обачливо розповсюджуйте адресу своєї електронної пошти. Не публікуйте її без потреби на публічних вебсайтах, форумах, сервісах. Особливо, якщо йдеться про e-mail, до якого прив’язані ваші офіційні акаунти.

За необхідності можна використовувати одноразові електронні адреси. Або зареєструвати кілька адрес під різні потреби. Скажімо, одну – для робочих контактів, іншу – для реєстрації на комерційних вебсторінках, форумах та інших ресурсах, де є підозра, що вашу пошту можуть використати для розсилання спаму.

Не відповідайте на спам, в жодному разі не відкривайте посилань і вкладень, що надходять зі спамом.

Сьогодні більшість поштових сервісів уже містять вбудований захист від спаму і відфільтровують небажані листи. Увага! Іноді до папки зі спамом може потрапити і важлива пошта. Тож періодично її можна перевіряти.

Для захисту пристрою можна також використовувати антивірусне програмне забезпечення, яке має функцію розширеного захисту від спаму.

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