Україна увійшла в ТОП-25 країн за рейтингом кібербезпеки

Індекс України в рейтингу становить 75,32 зі 100 можливих балів

Україна посіла 24 місце в рейтингу Державного індексу кібербезпеки (NCSI), який щорічно складає Фонд електронного урядування Естонії.

Серед критеріїв, які впливають на оцінку, – здатність держави визначати кіберзагрози, створювати системи захисту від них і розвивати в державі відповідний освітній напрямок.

Україна в рейтингу кібербезпеки

Індекс України в рейтингу становить 75,32 зі 100 можливих балів. У списку Україна випередила Австрію, Ірландію й Норвегію. Усього в рейтингу 160 країн.

Найвищі оцінки в рейтингу отримали Греція (96), Бельгія (93), Литва (93), Естонія (90), Чехія (92), Німеччина (90).

До слова, також заступник голови Держспецзв’язку визнав: кіберзахист України має слабкі місця.