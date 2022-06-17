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    Суспільство

    Україна увійшла в ТОП-25 країн за рейтингом кібербезпеки

    Україна випередила Австрію, Ірландію й Норвегію - Україна увійшла в ТОП-25 країн за рейтингом кібербезпеки
    Україна випередила Австрію, Ірландію й Норвегію
    фото з відкритих джерел

    Індекс України в рейтингу становить 75,32 зі 100 можливих балів

    Україна посіла 24 місце в рейтингу Державного індексу кібербезпеки (NCSI), який щорічно складає Фонд електронного урядування Естонії.

    Серед критеріїв, які впливають на оцінку, – здатність держави визначати кіберзагрози, створювати системи захисту від них і розвивати в державі відповідний освітній напрямок.

    Україна в рейтингу кібербезпеки

    Україна в рейтингу кібербезпеки

    Індекс України в рейтингу становить 75,32 зі 100 можливих балів. У списку Україна випередила Австрію, Ірландію й Норвегію. Усього в рейтингу 160 країн.

    Найвищі оцінки в рейтингу отримали Греція (96), Бельгія (93), Литва (93), Естонія (90), Чехія (92), Німеччина (90).

    До слова, також заступник голови Держспецзв’язку визнав: кіберзахист України має слабкі місця.

    Читайте також інтерв'ю: Найбільша кібератака на Україну: де було слабке місце? Інтерв’ю із заступником голови Держспецзв’язку
    Теги: росія окупанти кібератака війна Україна кібербезпека окупація #stoprussia
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    Україна увійшла в ТОП-25 країн за рейтингом кібербезпеки