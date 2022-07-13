Кібервійна: скільки разів російські хакери атакували Україну за пів року

Названо галузі України, які стали об’єктами російських хакерів

Росія веде війну проти України на всіх фронтах, зокрема у кіберпросторі. Так, російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У І півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.

Галузі, які найбільше атакували російські хакери:

державні та місцеві органи влади

сектор безпеки та оборони

енергетичний сектор

фінансовий сектор

комерційний сектор

телеком-сектор і розробники

транспортна галузь.

Найпоширеніші типи кібератак:

шкідливий програмний код

втручання

спроби втручання

порушення вразливостей інформації

порушення доступності

шкідливий (образливий) вміст

відома вразливість

шахрайство.

Нагадаємо, днями в Україні зафіксована нова спроба кібератаки.

Із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

Кіберзлочинці з РФ проявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya в 2017 році.

Україна також подала приклад в області захисту даних завдяки тому, що перейшла від локального зберігання своїх даних на серверах до поширення цих даних в хмарних сервісах, розміщених в центрах обробки даних по всій Європі.

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