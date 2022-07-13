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    Події в Україні

    Кібервійна: скільки разів російські хакери атакували Україну за пів року

    Кремль має кібервійсько хакерів - Кібервійна: скільки разів російські хакери атакували Україну за пів року
    Кремль має кібервійсько хакерів
    фото з відкритих джерел

    Названо галузі України, які стали об’єктами російських хакерів

    Росія веде війну проти України на всіх фронтах, зокрема у кіберпросторі. Так, російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

    У І півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.

    Галузі, які найбільше атакували російські хакери:

    • державні та місцеві органи влади
    • сектор безпеки та оборони
    • енергетичний сектор
    • фінансовий сектор
    • комерційний сектор
    • телеком-сектор і розробники
    • транспортна галузь.

    Найпоширеніші типи кібератак:

    • шкідливий програмний код
    • втручання
    • спроби втручання
    • порушення вразливостей інформації
    • порушення доступності
    • шкідливий (образливий) вміст
    • відома вразливість
    • шахрайство.

    Нагадаємо, днями в Україні зафіксована нова спроба кібератаки.

    Із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

    Кіберзлочинці з РФ проявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya в 2017 році.

    Україна також подала приклад в області захисту даних завдяки тому, що перейшла від локального зберігання своїх даних на серверах до поширення цих даних в хмарних сервісах, розміщених в центрах обробки даних по всій Європі.

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    Теги: росія окупанти кібератака війна Україна окупація #stoprussia
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    Кібервійна: скільки разів російські хакери атакували Україну за пів року