Кібервійна: скільки разів російські хакери атакували Україну за пів року
Названо галузі України, які стали об’єктами російських хакерів
Росія веде війну проти України на всіх фронтах, зокрема у кіберпросторі. Так, російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, не гребуючи цивільними цілями. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
У І півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.
Галузі, які найбільше атакували російські хакери:
- державні та місцеві органи влади
- сектор безпеки та оборони
- енергетичний сектор
- фінансовий сектор
- комерційний сектор
- телеком-сектор і розробники
- транспортна галузь.
Найпоширеніші типи кібератак:
- шкідливий програмний код
- втручання
- спроби втручання
- порушення вразливостей інформації
- порушення доступності
- шкідливий (образливий) вміст
- відома вразливість
- шахрайство.
Нагадаємо, днями в Україні зафіксована нова спроба кібератаки.
Із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.
Кіберзлочинці з РФ проявляють обережність, щоб не випустити руйнівні віруси, що знищують дані, за межі України, як це сталося з вірусом NotPetya в 2017 році.
Україна також подала приклад в області захисту даних завдяки тому, що перейшла від локального зберігання своїх даних на серверах до поширення цих даних в хмарних сервісах, розміщених в центрах обробки даних по всій Європі.