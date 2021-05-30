Яке 30 травня свято, прикмети, заборони та визначні події

Сьогодні бажано не приймати важливих рішень, інакше все піде шкереберть

Сьогодні, 30 травня, православні відзначають Апостола Андроніка і святої Іунії, помічниці його, а також Євдокії Свистунки. А у світі відзначають День боротьби проти астми і алергії та День жіночої емансипації або День емансіпе.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 30 травня почитала Апостола Андроніка і святої Іунії, помічниці його, а також Євдокії Свистунки. До того ж 30 травня – святого Ондрона, який, за народними віруваннями, є сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити браму і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.

В день святої Євдокії, пам’ять якої відзначається в цей час, було прийнято підгортати картоплю. Також були особливі прикмети в цей день: «Яка Євдокія – таке і літо; в дощову Явдоху місяць народився — до мокрого літа, а якщо дме ще і північний вітер — до літа холодного».

Традиції та обряди

В цей день стежать за погодою. По ній пророкують, яким буде літній сезон.

Закликають небесного сторожа Ондрона, він же Адріан, допомагати посівам. Легенда свідчить, що цей святий зберігає у себе ключі від небесних воріт, які утримують дощові хмари. Коли настає посуха люди просять його напоїти землю. Для цього є спеціальні замовляння і ритуали. Всі обряди для закликання дощу повинен проводити чоловік, бажано від 33-х років.

Поширений такий обряд: чоловік виходить на простір з гілкою осики, кланяється на чотири сторони, обстругує гілку, вимовляючи при цьому змову, і встромляє її в землю.

Народні прикмети на 30 травня

Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

Вітер північний 30 травня віщує холодне літо

Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ

Холодний день – прикмета до того, що влітку буде град

Свині риють болота – буде дощове літо

Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю

Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.

Що рекомендовано робити

У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.

Чого не слід робити 30 травня

Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.

Не ловіть ґав і дивіться під ноги.

Ходіть сьогодні подалі від лісу, полів і навіть парків, оскільки сьогодні вилазить дуже багато змій. Наші предки так боялися їхнього укусу, що навіть проводили захисні ритуали.

День сам по собі дуже важкий і небезпечний.

Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть.

Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.

Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.

Події у цей день

1431 — в Руані спалено Жанну д’Арк

1805 — Військовий наказний отаман Матвій Платов заснував Новочеркаськ як новий адміністративний центр Землі Війська Донського

1876 — у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, спрямований на придушення української мови та культури

1884 — відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка з’єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни

1896 — у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем

1919 — у Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході

1921 — засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. — гірничий інститут)

1923 — у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем

1942 — авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків

1982 — 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН в 1955 році)

1985 — У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан»

1999 — У Мінську в тисняві в переході станції метро «Неміга» загинуло 54 людини, сотні поранені.

2000 — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

Видатні Українці, які народилися 30 травня

1915 – Богдан Весоловський, український пісняр, композитор легкого жанру, акордеоніст.

1920 – Борис Піаніда, український художник, мистецтвознавець і педагог.

1950 – Роман Попадюк, американський дипломат і викладач українського походження, 1-й в історії надзвичайний і повноважний посол США в Україні.

1957 – Оксана Білозір, співачка, Народна артистка України, ексміністр культури та туризму.

1981 – Ігор Абакумов, український і бельгійський велосипедист.

Іменини

30 травня День ангела відзначають: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.