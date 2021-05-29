Сім років тому біля Слов’янська загинув генерал Кульчицький

У Слов’янську був збитий вертоліт, внаслідок чого загинули 11 бійців спецпідрозділу МВС та гвардійців

Сьогодні минає сім років з дня загибелі екіпажу вертольоту Мі-8, який збили російські окупанти поблизу Слов’янська. Тоді загинули шість військовослужбовців Національної гвардії та шість представників спецпідрозділу МВС України, серед загиблих був і бойовий генерал-майор НГУ Сергій Кульчицький.

На початку війни, навесні 2014 року, генерал-майор Кульчицький долучився до створення першого добровольчого підрозділу, у лавах якого були переважно активісти Самооборони Майдану. Разом з бійцями поїхав у місто Слов’янськ, яке на той час було найгарячішою точкою на Донбасі.

29 травня 2014 року на четвертий блокпост поблизу Слов’янська прибули військові з продуктами харчування, провели ротацію особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8 Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, обстріляли і підбили з ПЗРК російські терористи.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України. Інші загиблі нагороджені орденом «За мужність» I ступеня (посмертно).

На честь загиблого генерала названо батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану – «Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького».

Читайте також: