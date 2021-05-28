Через «Пробіг під каштанами» змінять рух автобуси та тролейбуси (схеми)

У центрі Києва за маршрутом заходу буде заборонено рух транспорту

У неділю, 30 травня, із 07:00 до 15:00 у столиці відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами». У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

На час проведення «Пробігу під каштанами» також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями.

Як повідомляє КП «Київпастранс», 30 травня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 та автобусів №№ 5, 24, 69, 114, 118.

Із 09:00 орієнтовно до 13:00 рух маршрутів буде організовано:

автобусів № 5 від вул. Ізюмської до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі – вул. Ділова – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний», у зворотному напрямку – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Короленківська – вул. Казимира Малевича – вул. Івана Федорова – вул. Антоновича – далі за власним маршрутом;

автобус № 20 від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

автобуси №№ 24, 114 трасою руху вихідного дня, відповідно від Національного музею історії України у Другій світовій війні та вул. Милославської до вул. Богдана Хмельницького за власними маршрутами, далі – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний», у зворотному напрямку – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі – за власними маршрутами;

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбуси №№ 3, 9 відповідно від Залізничного масиву та Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до вул. Терещенківської;

тролейбус № 12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбус № 40 від вул. Кадетський Гай до Залізничного масиву.

Як повідомлялося, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких цього року буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.

25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.