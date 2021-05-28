Свято в умовах пандемії. Як відзначатимуть День Києва (програма)
Столична влада адаптувала святкові масові заходи до чинних карантинних вимог
Цими вихідними, 29-30 травня, кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва. З цієї нагоди відбувається понад півтори сотні тематичних онлайн і офлайн спортивних, культурно-мистецьких і розважальних заходів, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії.
Програма заходів
З 27 травня по 26 червня
- Триватиме міжмузейний виставковий проєкт «Велика сімка», який представить твори семи видатних українських художників: Т. Шевченка, К. Малевича, О. Архипенка, Г. Нарбута, М. Бойчука, М. Примаченко, А. Криволапа в Музеї історії міста Києва. Виставка ознайомить із художніми ідеями авторів, які стали авангардними та суттєво вплинули на розвиток культури України та світу.
28 травня
- У Голосіївському парку ім. Максима Рильського о 15:00 розпочнеться фестиваль «Голосіївські сонячні дзвони».
29 травня
- О 16:30 урочисто відкриється 50-й, ювілейний, Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який протягом тижня, до 6 червня, продемонструє до 200 кінокартин.
- О 10:00 відбудеться вернісаж «Старий Київ у поштівках» у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця».
- О 12:00 розпочнеться святкова культурно-мистецька програма у Будинку культури «Конча-Заспа».
29-30 травня
- На Співочому полі відбудеться комерційний захід Kyiv fan fest, на якому виступатимуть зірки української музики.
30 травня
- О 08:00 уже традиційно розпочнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва, – на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6.
- Щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» у Києві відбудеться 30 травня. Захід триватиме з 07:00 до 15:00. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу. Долучитися до заходу офлайн можуть й усі охочі – завдяки мобільному додатку Strava.
- Із 11:00 до 14:00 на території заповідника «Софія Київська» проведуть Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Кубок столиці».
Перелік чинних карантинних обмежень
Міська влада адаптувала загальноміські масові заходи до чинних карантинних вимог, але закликає киян і гостей міста святкувати відповідально.
У місті, відповідно до чинних карантинних обмежень, заборонено:
- перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;
- проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
- робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
- перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;
- проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;
- робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;
- розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більше 4 осіб за столом;
- обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;
- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;
- проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;
- діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів – якщо більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;
- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.
Як повідомлялося, 25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.