Свято в умовах пандемії. Як відзначатимуть День Києва (програма)

Столична влада адаптувала святкові масові заходи до чинних карантинних вимог

Цими вихідними, 29-30 травня, кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва. З цієї нагоди відбувається понад півтори сотні тематичних онлайн і офлайн спортивних, культурно-мистецьких і розважальних заходів, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії.

Програма заходів

З 27 травня по 26 червня

Триватиме міжмузейний виставковий проєкт «Велика сімка», який представить твори семи видатних українських художників: Т. Шевченка, К. Малевича, О. Архипенка, Г. Нарбута, М. Бойчука, М. Примаченко, А. Криволапа в Музеї історії міста Києва. Виставка ознайомить із художніми ідеями авторів, які стали авангардними та суттєво вплинули на розвиток культури України та світу.

28 травня

У Голосіївському парку ім. Максима Рильського о 15:00 розпочнеться фестиваль «Голосіївські сонячні дзвони».

29 травня

О 16:30 урочисто відкриється 50-й, ювілейний, Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який протягом тижня, до 6 червня, продемонструє до 200 кінокартин.

О 10:00 відбудеться вернісаж «Старий Київ у поштівках» у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця».

О 12:00 розпочнеться святкова культурно-мистецька програма у Будинку культури «Конча-Заспа».

29-30 травня

На Співочому полі відбудеться комерційний захід Kyiv fan fest, на якому виступатимуть зірки української музики.

30 травня

Перелік чинних карантинних обмежень

Міська влада адаптувала загальноміські масові заходи до чинних карантинних вимог, але закликає киян і гостей міста святкувати відповідально.

У місті, відповідно до чинних карантинних обмежень, заборонено:

перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;

проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;

робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;

розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більше 4 осіб за столом;

обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;

проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;

діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів – якщо більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

Як повідомлялося, 25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.