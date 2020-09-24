В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки



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Через суху погоду можливе виникнення пожеж

Рятувальники попереджають про небезпеку

Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про пожежну небезпеку в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 24-25 вересня в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

У Голопристанському районі Херсонщини на території лісового масиву виникла пожежа на площі приблизно 20 га.

У Києві два дні тривала ліквідація пожежі на стихійному сміттєзвалищі на вул. Колекторній у Дарницькому районі.