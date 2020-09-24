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    Події в Україні

    В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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    Через суху погоду можливе виникнення пожеж - В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    Через суху погоду можливе виникнення пожеж

    Рятувальники попереджають про небезпеку

    Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про пожежну небезпеку в Україні.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 24-25 вересня в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 21 вересня під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

    У Голопристанському районі Херсонщини на території лісового масиву виникла пожежа на площі приблизно 20 га.

    У Києві два дні тривала ліквідація пожежі на стихійному сміттєзвалищі на вул. Колекторній у Дарницькому районі.

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