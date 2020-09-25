Спека, сонце та подекуди дощі: прогноз погоди на 25 вересня



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Синоптики прогнозують суху погоду, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень можливий невеликий дощ

Вночі буде прохолодно

У п'ятницю, 25 вересня, в Україні буде переважно суха, малохмарна і тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України вночі без опадів, мінлива хмарність, вдень лише в Тернопільській і Івано-Франківській області місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

За прогнозом погоди на п'ятницю, 25 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26 градусів, вночі +9...+11 градусів.