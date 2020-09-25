  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Спека, сонце та подекуди дощі: прогноз погоди на 25 вересня

    • Розсилка
    Синоптики прогнозують суху погоду, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень можливий невеликий дощ - Спека, сонце та подекуди дощі: прогноз погоди на 25 вересня
    Синоптики прогнозують суху погоду, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень можливий невеликий дощ

    Вночі буде прохолодно

    У п'ятницю, 25 вересня, в Україні буде переважно суха, малохмарна і тепла погода.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

    На заході України вночі без опадів, мінлива хмарність, вдень лише в Тернопільській і Івано-Франківській області місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +22...+27 градусів.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

    ukraine_161

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

    За прогнозом погоди на п'ятницю, 25 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26 градусів, вночі +9...+11 градусів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies