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    Суспільство

    Ярош показав, як відпочиває на «українських Мальдівах»

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    Дмитро Ярош - Ярош показав, як відпочиває на «українських Мальдівах»
    Дмитро Ярош

    Ярош відпочиває недалеко від «нашого, українського, Криму»

    Керівник Української добровольчої армії та екснардеп Дмитро Ярош виїхав з родиною на відпочинок до моря.

    Відповідне фото Ярош оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Виїхали з родиною на відпочинок. Українські «Мальдіви». Недалеко від Очакова. Море - чисте і солоне. Мій найкращий друг - син - зі мною. Побратими – теж», - написав Ярош.

    Він додав, що відпочиває недалеко від «нашого, українського, Криму».

    Раніше повідомлялося, що Дмитро Ярош виводить свої війська з передової у тил, де має намір боротися з реваншем.

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