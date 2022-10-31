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В США продали прапор України за $69 тисяч: в чому його особливість

Альона Боженко
glavcom.ua
В США продали прапор України за $69 тисяч: в чому його особливість
У США за $69 тис. продали на аукціоні прапор України
фото: Наталія Островська

Придбала прапор українка з Івано-Франківщини

В США на аукціоні продали прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомила журналістка Наталя Островська.

«Прапор з автографами сильних, незламних українців, які цю сміливість несуть всьому світу! І доводять, що нас не зламати! Президента України, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Нацгвардії, азовсталівців та героя України!», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що придбала прапор українка з Івано-Франківщини.

«Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні», – написала Островська. 

Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.

Нагадаємо, 14 жовтня у Чернігові в День захисників і захисниць та свято Покрови розгорнули найбільший в’язаний стяг України.

Теги: аукціон США Україна українка прапор

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