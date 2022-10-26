ЗСУ встановили прапор у деокупованому селі на Луганщині (відео)

Населений пункт Невське знаходиться на кордоні Луганської та Харківської областей

Українські захисники встановили прапор України у селі Невське, що у Луганській області. Про це повідомляється на сторінці Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо», – йдеться у дописі під відео.

Населений пункт Невське знаходиться на кордоні Луганської та Харківської областей.

Нагадаємо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.