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    Суспільство

    З Києві до Харкова пустять додаткові рейси потягу Інтерсіті

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    З Києві до Харкова пустять додаткові рейси потягу Інтерсіті

    Додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ Київ - Харків курсуватимуть до 15 березня

    Швидкісний поїзд Інтерсіті+ Київ — Харків — Київ здійснить додаткові рейси в лютому та березні.

    Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

    «Для покращення обслуговування пасажирів призначено додаткові рейси швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 720/719 Київ — Харків — Київ, відправленням з Києва 15, 18, 22, 25, 29 лютого та 3, 7, 10, 14 березня, із Харкова 16, 19, 23, 26 лютого та 1, 4, 8, 11 та 15 березня. Таким чином, у зазначений період поїзд № 720/719 курсуватиме щоденно», - йдеться в повідомленні.

    Поїзд № 720 Київ — Харків відправляється з Києва о 18:30 та прибуває до Харкова о 23:36.

    У зворотному напрямку з Харкова поїзд № 719 вирушає о 05:56 та прибуває до Києва о 11:08.

    В Укрзалізниці нагадують, що у харківському напрямку також курсують швидкісні поїзди Інтерсіті+ № 722/721, № 724/723 та № 726/725.

    Як повідомлялося, Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів на вихідні з 7 по 9 березня.

    Нагадаємо, що у березні українці будуть працювати 21 день, а відпочивати - 10. Всього на суботу і неділю за календарем випаде дев'ять днів, але оскільки 8 березня - неділя, то понеділок, 9 числа, стане вихідним днем.

    Харків Київ свята Укрзалізниця потяг
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