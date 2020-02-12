14 лютого на виставці Ukraine WOW на закоханих чекають романтичні сюрпризи



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Закохані зможуть зробити пропозицію у створеному у виставковому просторі тунелі кохання

Команда Ukraine WOW допоможе українцям освідчитись у коханні

14 лютого, у День святого Валентина, закохані зможуть влаштувати найромантичніше побачення на інтерактивній виставці Ukraine WOW.

Всі охочі матимуть можливість програти запис романтичного освідчення в голові Батьківщини-матері чи у рожевому вагоні, зробити пропозицію у тунелі кохання або біля величезного пульсуючого серця.

Для цього потрібно надіслати свою лавсторі за посиланням: https://bit.ly/31sXZls Автори найзворушливіших історій, яких оберуть 12 лютого, зможуть влаштувати для коханих романтичний сюрприз.

Також у День закоханих на Ukraine WOW можна буде сфотографуватись у найбільш мальовничих і романтичних місцях України, відтворених на виставці, та разом зі своєю половинкою озвучити мультфільм.

Для тих відвідувачів, які ще не мають пари, працюватиме «Купе знайомств».

Ukraine WOW знайомить глядача з Україною так, ніби він подорожує з нею в потязі. Це 3900 кв. м інтерактивних інсталяцій та унікальних експонатів: від оригіналів робіт Малевича та Архипенка до стіни з бурштину і створеного у виставковому просторі тунелю кохання; від унікальної абетки Георгія Нарбута і мазанки, на стінах якої відтворені роботи Поліни Райко, до віртуальної реальності, в якій можна політати над Батьківщиною-матір’ю та зсередини побачити «дев’ятку» — найбільшу доменну піч у Європі.

Як повідомлялося, мультимедійна інтерактивна виставка Ukraine WOW б‘є всі рекорди відвідування. 200 тисяч відвідувачів за два місяці. Це беззаперечний рекорд для незалежної України. Саме тому було вирішено продовжити виставку до 29 лютого 2020 року.