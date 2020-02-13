«Укрзалізниця» витратить 837 тисяч гривень на пошуки нового керівника



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Для допомоги в проведенні конкурсного відбору Укрзалізниця залучила міжнародну компанію

Boyden отримала замовлення від філії «Центру сервісного забезпечення» Відкритого акціонерного товариства «Укрзалізниця»

Міжнародна компанія Boyden отримає 837, 5 тис. гривень за пошук і відбір кандидатів на посаду глави «Укрзалізниці».

Про це повідомляється на майданчику Prozzoro Zakupki.ua.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада «Укрзалізниці» розпочала конкурсну процедуру на посаду нового керівника компанії після звільнення попереднього голови Євгена Кравцова.

На пошук гідного кандидата виділили 837 500 гривень і провели тендер «Забезпечення пошуку та підбору кандидатів на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця».

Відзначається, що американська компанія Boyden отримала замовлення від філії «Центру сервісного забезпечення» Відкритого акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Договір був підписаний 11 лютого цього року. На сайті вказано, що термін надання послуг – до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України 5 лютого 2020 року схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» на Желька Марчека, який з 2016 року перебував у складі наглядової ради компанії.

Попереднього голову правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова Кабінет міністрів звільнив з посади 29 січня 2020 року. Цю посаду він обіймав із 10 січня 2019 року.

До слова, 21 лютого у Києві пройде великий аграрний саміт. Окрім лекцій та презентацій на саміті відбудеться церемонія нагородження найкращих у агробізнесменів. Нагороди отримають ті, хто посяде перші сходинки у рейтингу журналу «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».