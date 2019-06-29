З телеканалу ZIK звільняється автор і ведучий політичного ток-шоу
За два тижні новий менеджмент «убив телеканал ZIK», який перетворився на «типову каналізацію», телеканал за лічені дні став по суті партійним, - Дроздов
З телеканалу ZIK звільняється автор і ведучий політичного ток-шоу «Прямим текстом», хард-ток-шоу «Drozdov» Остап Дроздов.
Про це він повідомив у Facebook.
«Я прощаюся з аудиторією ZIKу. Дякую кожній людині, яка мене помітила в екрані й залишалася поряд усі ці рок», - написав він.
За словами журналіста, перед цим він мав розмову з новим власником ZIKу Тарасом Козаком. «Новий власник гарантував мені цілковиту незалежність і недоторканний острівець. Запрошуй кого хочеш, критикуй кого хочеш, бери теми, які хочеш, ніхто взагалі не буде втручатися. По суті умови навіть кращі, ніж були», - зауважив Дроздов.
Він додав: «Я міг би лишитися у своїй недоторканній автономії. Але я не хочу бути причетним до медіа-Чорнобиля. Його не видно, але він буде фонити щонайменше 25 років».
На його думку, за два тижні новий менеджмент «убив телеканал ZIK», який перетворився з самобутнього каналу на «типову каналізацію». «Він повністю розвернутий від своєї аудиторії. Телеканал за лічені дні став по суті партійним», - заявив журналіст.
Водночас Дроздов підкреслив, що не закликає бойкотувати ZIK ані глядачів, ані політиків.
Про свої плани Дроздов не повідомив, зауваживши лише: «На все свій час».
Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що новим власником каналу ZIK став соратник Віктора Медведчука - Тарас Козак. Після цього ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільнилися. Зокрема, з каналу ZIK пішли керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, закрив свою програму автор та ведучий Вахтанг Кіпіані. Також про звільнення повідомила головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.