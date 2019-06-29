З телеканалу ZIK звільняється автор і ведучий політичного ток-шоу



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Дроздов заявив, що міг би лишитися у своїй недоторканній автономії, але не хоче бути причетним до медіа-Чорнобиля, бо його хоч не видно, але він буде фонити щонайменше 25 років

За два тижні новий менеджмент «убив телеканал ZIK», який перетворився на «типову каналізацію», телеканал за лічені дні став по суті партійним, - Дроздов

З телеканалу ZIK звільняється автор і ведучий політичного ток-шоу «Прямим текстом», хард-ток-шоу «Drozdov» Остап Дроздов.

Про це він повідомив у Facebook.

«Я прощаюся з аудиторією ZIKу. Дякую кожній людині, яка мене помітила в екрані й залишалася поряд усі ці рок», - написав він.

За словами журналіста, перед цим він мав розмову з новим власником ZIKу Тарасом Козаком. «Новий власник гарантував мені цілковиту незалежність і недоторканний острівець. Запрошуй кого хочеш, критикуй кого хочеш, бери теми, які хочеш, ніхто взагалі не буде втручатися. По суті умови навіть кращі, ніж були», - зауважив Дроздов.

Він додав: «Я міг би лишитися у своїй недоторканній автономії. Але я не хочу бути причетним до медіа-Чорнобиля. Його не видно, але він буде фонити щонайменше 25 років».

На його думку, за два тижні новий менеджмент «убив телеканал ZIK», який перетворився з самобутнього каналу на «типову каналізацію». «Він повністю розвернутий від своєї аудиторії. Телеканал за лічені дні став по суті партійним», - заявив журналіст.

Водночас Дроздов підкреслив, що не закликає бойкотувати ZIK ані глядачів, ані політиків.

Про свої плани Дроздов не повідомив, зауваживши лише: «На все свій час».

Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що новим власником каналу ZIK став соратник Віктора Медведчука - Тарас Козак. Після цього ряд топ-менеджерів медіахолдингу ZIK звільнилися. Зокрема, з каналу ZIK пішли керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, закрив свою програму автор та ведучий Вахтанг Кіпіані. Також про звільнення повідомила головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.