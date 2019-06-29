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    Політика

    Стала відома дата зустрічі американських конгресменів з Зеленським і Коболєвим

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    <p>Конгресмени зустрінуться з&nbsp;представниками виконавчої і законодавчої влади України</p> - Стала відома дата зустрічі американських конгресменів з Зеленським і Коболєвим

    Конгресмени зустрінуться з представниками виконавчої і законодавчої влади України

    Візит американських законодавців є черговим свідченням збереження високого рівня уваги до України на Капітолійському пагорбі, зазначили у посольстві

    Візит американських конгресменів до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та главою НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєва відбудеться 31 червня-1 липня.

    Про це повідомили у прес-службі посольства України у США.

    «Візит американських законодавців є черговим свідченням збереження високого рівня уваги до України на Капітолійському пагорбі і важливим проявом підтримки українського народу у боротьбі проти російської агресії», - йдеться у повідомленні.

    Крім Зеленського і Коболєва, конгресмени також планують зустрітися з представниками виконавчої і законодавчої гілок влади України, відвідати Майдан Незалежності для вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні і віддати данину пам’яті жертвам трагедії Бабиного Яру.

    Раніше про візит американської делегації до України розповів лідер демократичної більшості у Палаті представників США Стенлі Хоєр, однак дата візиту не повідомлялася.

    Нагадаємо, на початку червня конгресмени представили у Палаті представників проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності». Документ спрямований на посилення обороноздатності України шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів, а також зміцнення спроможності України протистояти російським кібератакам.

    США Нафтогаз України Андрій Коболєв Небесна сотня (Євромайдан) політика посольство Володимир Зеленський Україна президент
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