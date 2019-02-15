З виборчого фонду Порошенка за тиждень витратили 70 млн грн



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Скільки коштів з виборчого фонду Петра Порошенка піде на рекламу поки невідомо, - Гринів

Представник Порошенка у ЦВК заявив, що інші кандидати витрачають з фондів менше, проте реклами у них набагато більше

З виборчого фонду кандидата в президенти Петра Порошенка за тиждень ведення передвиборчої кампанії було витрачено близько 70 млн гривень. Про це поінформував уповноважений представник Порошенка у ЦВК Руслан Князевич на прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

«За ці сім днів, коли відбувається кампанія, за рахунок виборчого фонду проплачено майже 70 млн гривень, тобто в середньому 10 млн щодня», - зазначив він.

Водночас Князевич підкреслив, що інші кандидати на пост президента витрачають із офіційних виборчих фондів «у рази менші суми», хоча, за його словами, «кількість реклами і на телебаченні, і бордової в рази більше».

Він також нагадав, що Порошенка було зареєстровано кандидатом на пост глави держави на чергових виборах 7 лютого, та підкреслив, що вже наступного дня після реєстрації було відкрито виборчий фонд та профінансовано захід із презентації передвиборчої програми, який відбувся 9 лютого у столичному Палаці спорту.

Водночас керівник виборчої кампанії чинного президента, народний депутат від фракції БПП Ігор Гринів додав, що загальна сума, що планується витратити на кампанію, наразі не відома.

«Буде витрачено стільки, скільки мінімально потрібно для перемоги в цій кампанії», - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше Комітет виборців Україні оголосив, що станом на 14 лютого третина кандидатів на пост президента на виборах 31 березня досі не сформували виборчі фонди.

Відповідно до законодавства відкриття виборчого фонду є обов’язковою умовою для початку ведення агітації кандидатом.