За 9 місяців цього року більше 250 разів порушувалися права адвокатів, – Рада адвокатів

Лідія Ізовітова наголосила, що інформацію про кожен випадок порушення прав адвокатів вкрай важливо оприлюднювати

Ради адвокатів регіонів здійснили в цьому році 95 виїздів на обшуки та затримання адвокатів

За 9 місяців 2020 року до органів адвокатського самоврядування надійшло більше 250 звернень про порушення прав адвокатів.

Про це під час засідання Ради адвокатів України повідомила голова РАУ і НААУ Лідія Ізовітова, передають Українські Новини.

«За 9 місяців цього року адвокати звернулися до рад адвокатів регіонів із заявами про порушення їхніх прав 97 разів. До Ради адвокатів України за цей час надійшло 83 таких звернення. До Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань захисту прав адвокатів поступило 73 звернення лише за три квартали цього року», – розповіла вона.

Ради адвокатів регіонів здійснили за цей період 95 виїздів на обшуки та затримання адвокатів. Найчастіше порушення прав адвокатів відбуваються у Київській області, Києві, Одеській і Дніпропетровській областях.

Лідія Ізовітова наголосила, що цю статистику і інформацію про кожен випадок порушення прав адвокатів вкрай важливо оприлюднювати, щоб вона мала суспільний розголос: «Прямі порушення профільного закону мають бути відомі не лише адвокатам і правоохоронним органам. Про це мають дізнаватися журналісти, суспільство».