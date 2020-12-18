За 9 місяців цього року більше 250 разів порушувалися права адвокатів, – Рада адвокатів
Ради адвокатів регіонів здійснили в цьому році 95 виїздів на обшуки та затримання адвокатів
«За 9 місяців цього року адвокати звернулися до рад адвокатів регіонів із заявами про порушення їхніх прав 97 разів. До Ради адвокатів України за цей час надійшло 83 таких звернення. До Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань захисту прав адвокатів поступило 73 звернення лише за три квартали цього року», – розповіла вона.
Ради адвокатів регіонів здійснили за цей період 95 виїздів на обшуки та затримання адвокатів. Найчастіше порушення прав адвокатів відбуваються у Київській області, Києві, Одеській і Дніпропетровській областях.
Лідія Ізовітова наголосила, що цю статистику і інформацію про кожен випадок порушення прав адвокатів вкрай важливо оприлюднювати, щоб вона мала суспільний розголос: «Прямі порушення профільного закону мають бути відомі не лише адвокатам і правоохоронним органам. Про це мають дізнаватися журналісти, суспільство».Як повідомлялося, адвокатура стурбована ситуацією в судовій системі, яка ставить під загрозу захист інтересів і прав людини.