Бюджет-2021: влада під ялинку вирішила підкласти свиню

Тільки уявіть: міністр охорони здоров’я закликав депутатів не голосувати за цей бюджет!

Який же подаруночок кладе ця влада нам під ялиночку? Зважаючи на проект бюджету, можна сказати, що «під ялинку» нам вирішили підкладасти свиню!

Це бюджет не на рік, а лише на один квартал. 95-ий квартал. Між першим і другим читанням внесли ряд змін, але не на користь освіти, культури, медицини та місцевого самоврядування.

зменшили освітню субвенцію майже на 3 млрд грн;

трансфер Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн;

ДФРР ― майже на 5 млрд грн;

додаткова субвенція на заклади освіти і охорони здоров’я ― на 2 млрд грн.

І це ще не увесь список. А що ж залишили?

захмарну цифру на Офіс президента;

збільшення фінансування на Офіс генпрокурора;

збільшення фінансування Державного бюро переслідувань.

Тільки уявіть: міністр охорони здоров’я закликає депутатів не голосувати за цей бюджет! Бо там не враховані необхідні видатки на медицину.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.