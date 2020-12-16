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    Зеленському передали на підпис законопроєкт про «особливий статус» Донбасу

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    Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО - Зеленському передали на підпис законопроєкт про «особливий статус» Донбасу
    Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО

    Закон продовжує особливий статус ОРДЛО ще на рік

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 16 грудня підписав закон про «особливий статус» Донбасу і передав його на підпис президенту. Про це йдеться на парламентському сайті.

    Закон продовжує до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

    Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, ухвалила в цілому законопроект № 4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

    Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

    Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом». Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

    Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна «ні в якому разі» не відмовиться від Мінських угод і запропонує конкретні дії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Теги: Росія Верховна Рада закон ОРДЛО Леонід Кравчук Україна самоврядування Дмитро Разумков
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