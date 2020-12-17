Офіс президента про смерть Кернеса: Ставлення до нього в суспільстві не могло бути однозначним

У пресслужбі Володимира Зеленского висловили співчуття близьким, родині та харків’янам

Попри неоднозначне ставлення суспільства до Геннадія Кернеса, очільник міста вкладав у розвиток Харкова усі свої емоції та компетенції. По це розповіли в пресслужбі Офісу президента.



«Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках. Проте в нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи в Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою», – йдеться у повідомленні.



У пресслужбі Володимира Зеленского висловили співчуття близьким, родині та харків’янам.



«Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий же соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса», – зазначили в Офісі президента.

У ніч на 17 грудня у берлінській клініці Charite помер Геннадій Кернес. Він обіймав посаду мера Харкова з 2010 року, а 9 грудня 2020-го знову отримав повноваження міського голови на першій сесії новообраної Харківської міської ради. Його оголосили мером без приведення до присяги.

У зв'язку зі смертю Кернеса 17, 18 та 19-те грудня оголошені днями жалоби в Харкові. У ці дні буде приспущений державний прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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