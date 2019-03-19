За добу поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень за порушення, які пов'язані з виборами



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З початку виборчого процесу поліція зареєструвала 3364 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом

Протягом минулої доби до органів поліції надійшло 59 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Інформацію з п’яти повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, на офіційну електронну пошту всеукраїнської громадської організації «Громадська мережа «Опора» надійшла інформація, що від імені організації в різних регіонах України під приводом соціологічного опитування громадянам телефонують невідомі. Вони ставлять виборцям провокаційні питання щодо виборчого процесу, а також погрожують кримінальною відповідальністю у випадку підтримки окремих кандидатів на пост президента України.

За даним фактом слідчі Національної поліції України відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.157 КК України (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).

Також до Нацполіції надійшло повідомлення, що невстановлені особи на території Сумської, Луганської та Запорізької областей, видаючи себе за представників кандидата на пост президента України, здійснюють підкуп виборців, надаючи грошову винагороду. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму).

Ще три кримінальні провадження за підкуп виборців слідчі поліції відкрили у Харкові, Чернігові та Чернігівській області.

Також за минулу добу поліцейські склали 13 адміністративних протоколів за вчинення правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом. Протоколи складалися в Одеській, Волинській, Хмельницькій областях та місті Києві.

Усього з початку виборчого процесу територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3364 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Найбільше таких повідомлень зареєстровано у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській та Одеській областях.

За вказаними фактами розпочато 181 кримінальне провадження. З них 78 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 103 – з проведенням передвиборної кампанії.

25 особам вже повідомлено про підозру за 15 кримінальними провадженнями.

Складено 582 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. За 505 фактами проводиться перевірка згідно із Законом України «Про звернення громадян».

Як повідомлялося, ЦВК зареєструвала ще 225 офіційних спостерігачів на виборах президента.