Про позитив, який несуть нинішні вибори

Країна завдяки потрясінням 2013-2015 років та величезній міграції населення стала більш гомогенною, межі регіонів поступово розмиваються. І це теж дуже позитивно, бо саме так і твориться єдина політична нація

Хочете трохи позитиву?

Є дві позитивні речі, які я вбачаю у нинішніх виборах, не дивлячись на всю їх трешовість.

1) Таких конкурентних, непередбачуваних та зі справжньою інтригою перегонів не було ніколи в новітній історії України. Тобто, завжди було два чітких кандидати - Кравчук-Кучма, Кучма-Симоненко, Ющенко-овоч, Тмиошенко-овоч, Порошенко-Тимошенко. А тут маємо цілих 4 кандидати, які мають реальні шанси пройти до другого туру. І хто з них стане президентом наразі, з адекватних людей, а не пропагандонів, балакучих голів з телека та блогерні на зп, не зможе сказати ніхто. І це - дуже круто. Це - крок вперед. Яким ми завдячуємо розвитку суспільства, якому вже тісно в лабетах старої пост-УРСР.

2) Майже пропала регіональна прив'язка кандидатів та лінії поділу по регіонах. Як показують всі опитування, всі 4 лідерів перегонів мають більш-менш рівномірно розкиданих прихильників по всіх усюдах. Так, звичайно, Зеленського більше підтримують на Сході, Тимошенко - в Центрі, Порошенко - на Заході, а Гриценка - в Києві. Але це вже питання скоріше ідеологічного характеру, а не розколу по лінії ідентичності. Країна завдяки потрясінням 2013-2015 років та величезній міграції населення стала більш гомогенною, межі регіонів поступово розмиваються. І це теж дуже позитивно, бо саме так і твориться єдина політична нація.

Ну, а в іншому, звичайно, повний швах. Та про це не будемо, бо я ж позитив обіцяв

Джерело: блог Богдана Буткевича

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