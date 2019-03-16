Тур футбольного чемпіонату України перенесли через президентські вибори



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31 березня Вкраїні буде не до футболу MRPL.city

У зв'язку з цим змагання завершаться на тиждень пізніше

Клуби української Прем'єр-ліги на загальних зборах одноголосно прийняли рішення перенести матчі чемпіонату і Кубка України через проведення виборів президента України.

Нацполіція України вказала в листі до УПЛ, що в період з 28 березня по 2 квітня і з 19 по 23 квітня (якщо буде другий тур) потрібно буде направити максимальну кількість правоохоронців на ділянки проведення виборів.

Також перед прийняттям рішення були враховані побажання керівників служб безпеки клубів УПЛ, співробітників ФФУ, УПЛ та головного тренера збірної України Андрія Шевченка, який просив перенесення 32-го туру на кінець травня.

Таким чином, матчі 23-го туру перенесли з 30 березня на 3 квітня. Це стосується клубів, що беруть участь в 1/4 фіналу Кубка України. Хто не грає в чвертьфіналі, може провести матчі 23-го туру 6 квітня.

Матчі 1/4 фіналу Кубка України перенесли з 3 квітня на 6-7 квітня. Дати зустрічей півфіналу Кубка України будуть визначені додатково.

Ігри 26-го туру перенесені з 20 на 24 квітня.

Матчі 32-го туру перенесли з 26 на 30 травня.

Перехідні ігри між УПЛ і першою лігою перенесли з 29 травня і 2 червня на 4 і 8 червня відповідно.

Джерело: UA-Футбол