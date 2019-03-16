Яценюк про вибори: Силовий сценарій неприпустимий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яценюк впевнений, що окремі соціологічні дослідження використовуються для маніпуляцій

Усі кандидати повинні усвідомити свою відповідальність за чесність і прозорість виборів – Яценюк

сі кандидати повинні усвідомити свою відповідальність за чесність і прозорість виборів. Тому що чесні вибори – це майбутнє української європейської держави», - сказав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ефірі програми на ТРК «Україна» 15 березня.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності силового сценарію в ході президентських виборів, Арсеній Яценюк підкреслив: «Силовий сценарій неприпустимий. І міністр внутрішніх справ, і СБУ чітко заявили: право на застосування сили має виключно держава».

Щодо ймовірності фальсифікацій виборів він наголосив: «Є тільки одна інституція, яка може визнати, що вибори проведені незаконно, - суд. Тому 38 з 39-ти кандидатів вже сьогодні повинні підготуватися до того, щоб вітати нового переможця».

«Усі кандидати повинні усвідомити свою відповідальність за чесність і прозорість виборів. Тому що чесні вибори – це майбутнє української європейської держави», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Відповідаючи на запитання щодо соціологічних опитувань та їх правдивості, Яценюк нагадав, що 2012 року Об'єднана опозиція, одним із лідерів якої він був, отримувала за соцопитуваннями 15-16%: «В результаті ми виграли 26% і стали першою опозиційною силою».

«В 2014 році перед парламентськими виборами політичній партії, яку я очолюю, давали 3-5%. Ми виграли парламентські вибори. «Народний фронт» - партія номер один, 22%», - нагадав він.

«Чи вірю в соціологію? Я вірю в тренди в соціології. Так, їх треба спостерігати. Чи використовують окремі соціологічні компанії і окремі соціологічні дослідження для маніпуляцій? Однозначно», - сказав лідер «Народного фронту».

«Я вірю в розум українського виборця. Я вірю в те, що кожна людина подумає, проаналізує, прийде і зробить правильний вибір. Я вірю в те, що в Україні пройдуть чесні, легітимні, визнані президентські вибори», - додав Яценюк.