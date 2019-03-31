Закарпаття встановлює антирекорд явки на вибори



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На рівні Закарпаття вся агітація звелася до бігбордів та телереклами, - Тужанський

Є три причини малої активності виборців: фактор заробітчан, низька увага кандидатів до проблем регіону та провальна робота команд кандидатів в президенти в області - КВУ

На Закарпатті станом на 15.00 проголосувало всього 29% виборців. Про це керівник закарпатського осередку КВУ Дмитро Тужанський сказав в ексклюзивному коментарі «Укрінформу».

Тужанський зазначив, що середній показник явки по Україні - 44,36%.

«Є три причини такої малої активності виборців: фактор заробітчан, низька увага кандидатів до проблем регіону та провальна робота команд кандидатів в президенти в області», - вважає керівник закарпатського осередку КВУ.

«Закарпаття ніколи не вирізнялося високою явкою на виборах, але цьогоріч є всі підстави для встановлення антирекорду», - відмічає Тужанський.

«Очевидно, 956 тисяч виборців, які офіційно зареєстровані на Закарпатті, не така вже й важлива цифра у всеукраїнських політичних розкладах. Лише 7 з 39 кандидатів у президенти відвідали регіон, і жоден з кандидатів навіть не спробував бодай якось адаптувати свої гасла чи пункти програми саме під Закарпаття. І це при тому, що за останні 5 років проблеми в регіоні не змінюються, а лише накопичуються та загострюються», - наголосив Тужанський.

За словами Тужанського, на рівні Закарпаття вся агітація звелася до бігбордів та телереклами. «Якість роботи представників кандидатів у президенти на цих виборах дуже низька, її практично не було. У штабах більшості кандидатів не було людей, аби заповнити свої квоти у виборчих комісіях, не те, що проводити активну агітацію та зустрічі» - сказав Тужанський.

На його думку, усе це у сукупності й дало таку низьку явку на Закарпатті - за даними КВУ станом на 15 годину на Закарпатті проголосувало всього 29% виборців.

За інформацією ЦВК, на Закарпатті розташовано 6 виборчих округів, 811 виборчих дільниць, орієнтовна кількість виборців – 946 028 осіб.