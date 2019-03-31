День виборів: поліція отримала 1768 заяв, відкрила 25 проваджень



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Поліція склала 15 адміністративних протоколів щодо порушень на виборах

Станом на 19:00 дня виборів, 31 березня, до поліції надійшло 1768 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 25 фактами розпочато кримінальні провадження. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Станом на 19:00 поліція розпочала 25 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства. Тільки за сьогодні до органів поліції надійшло 1768 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом», - зазначили у МВС.

Крім того у відомстві додали, що поліція склала 15 адміністративних протоколів.

Нагадаємо, що у соціальних мережах та месенджерах користувачі отримують повідомлення із пропозицією переночувати за 700 грн під будівлею Центральної виборчої комісії.

31 березня поблизу будівлі Центральної виборчої комісії зібралося приблизно 250 молодих чоловіків спортивної статури, які запевняють, що прийшли для того, щоб не допустити «дебошу», і гуртуються вони біля наметів з написом «Громадська приймальня депутата».

До Центральної виборчої комісії наразі стягують бійців Національної гвардії для забезпечення громадського порядку.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Народний депутат та один із керівників виборчого штабу Петра Порошенка Артур Герасимов закликав конкурентів відповідально ставитися до подій в Україні та не зривати вибори президента.

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