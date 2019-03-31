У мережі набирають охочих «ночувати» під ЦВК за 700 грн



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31 березня у день виборів президента України біля Центрвиборчкому зібралася група невідомих Фото: Михайло Глуховський, Главком

Під ЦВК збирається все більше молодих людей «спортивної зовнішності»

У соціальних мережах та месенджерах користувачі отримують повідомлення із пропозицією переночувати за 700 грн під будівлею Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє рух Чесно.

За чергування з 19:00 вечора до 6:00 ранку обіцяють 700 грн. На сайті руху «Чесно» опубліковано скріншот відповідного оголошення в телеграм-каналі «Масовка».

Судячи зі скриншоту, спочатку людей збирали на мітинг з 15:00 до 20:00 31 березня. Пропонували по 350 грн. Підкреслювалося, що не потрібно ні за кого агітувати, «просто стояти для кількості». Пізніше цю пропозицію скасували. Тепер кличуть ночувати під ЦВК за 700 грн.

Рух «Чесно» повідомляє, що під ЦВК збирається все більше молодих людей «спортивної зовнішності». Під запис молодики заявили, що представляють громадську організацію «Потонемо» та на громадських засадах допомагають поліції, а їхня акція є безстроковою.

31 березня поблизу будівлі Центральної виборчої комісії вже приблизно 250 молодих чоловіків спортивної статури, які запевняють, що прийшли для того, щоб не допустити «дебошу», і гуртуються вони біля наметів з написом «Громадська приймальня депутата».

До Центральної виборчої комісії наразі стягують бійців Національної гвардіїдля забезпечення громадського порядку.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Народний депутат та один із керівників виборчого штабу Петра Порошенка Артур Герасимов закликав конкурентів відповідально ставитися до подій в Україні та не зривати вибори президента.

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