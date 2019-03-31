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    У мережі набирають охочих «ночувати» під ЦВК за 700 грн

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    31 березня у день виборів президента України біля Центрвиборчкому зібралася група невідомих - У мережі набирають охочих «ночувати» під ЦВК за 700 грн
    31 березня у день виборів президента України біля Центрвиборчкому зібралася група невідомих
    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Під ЦВК збирається все більше молодих людей «спортивної зовнішності»

    У соціальних мережах та месенджерах користувачі отримують повідомлення із пропозицією переночувати за 700 грн під будівлею Центральної виборчої комісії.

    Про це повідомляє рух Чесно.

    За чергування з 19:00 вечора до 6:00 ранку обіцяють 700 грн. На сайті руху «Чесно» опубліковано скріншот відповідного оголошення в телеграм-каналі «Масовка».

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    Судячи зі скриншоту, спочатку людей збирали на мітинг з 15:00 до 20:00 31 березня. Пропонували по 350 грн. Підкреслювалося, що не потрібно ні за кого агітувати, «просто стояти для кількості». Пізніше цю пропозицію скасували. Тепер кличуть ночувати під ЦВК за 700 грн.

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    Рух «Чесно» повідомляє, що під ЦВК збирається все більше молодих людей «спортивної зовнішності». Під запис молодики заявили, що представляють громадську організацію «Потонемо» та на громадських засадах допомагають поліції, а їхня акція є безстроковою. 

    31 березня поблизу будівлі Центральної виборчої комісії вже приблизно 250 молодих чоловіків спортивної статури, які запевняють, що прийшли для того, щоб не допустити «дебошу», і гуртуються вони біля наметів з написом «Громадська приймальня депутата».

    До Центральної виборчої комісії наразі стягують бійців Національної гвардіїдля забезпечення громадського порядку.

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    Народний депутат та один із керівників виборчого штабу Петра Порошенка Артур Герасимов закликав конкурентів відповідально ставитися до подій в Україні та не зривати вибори президента.

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