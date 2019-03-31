ДПСУ: Окупанти на КПВВ у Криму питають, чи їдуть люди голосувати



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Найбільша кількість виборців з окупованого Криму голосують у Херсонській області на дільниці, що розташована у смт Каланчак

В’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзд з неї дозволяється лише через контрольні пункти «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар», - Сорока

На адмінмежі з окупованим Кримом російські силовики вибірково цікавляться у тих, хто їде до материкової України, чи збираються вони голосувати. Про це розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України з питань взаємодії із засобами масової інформації Максим Сорока, повідомляє «Укрінформ».

Сорока зазначив, що значних змін пасажиропотоку на адмінмежі з окупованим Кримом не спостерігається.

«У відповідності до чинного законодавства, в’їзд на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзд з неї дозволяється лише через контрольні пункти «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар», - нагадав прикордонник.

Як розповів у Facebook координатор довготермінового спостереження Громадянської мережі ОПОРА в Херсонській області Максим Єлігулашвілі, у місті Олешки виборча комісія подякувала за приїзд і бажання проголосувати одному з кримських виборців.

«В Олешках людині, яка приїхала голосувати з окупованого Криму, всією комісією дякували за приїзд і бажання проголосувати. Солідарність з іншими вона дуже і дуже проста. Просто відірвались від роботи і подякували. Дуже по-людськи було», - прокоментував Єлігулашвілі.

Як повідомлялося, понад 5,5 тисяч кримчан змінили місце голосування для того, щоб обирати президента України. Найбільше кримчан вирішили зробити свій вибір у м. Києві - 1 826 осіб і ще 696 осіб - в Київській області, 412 осіб вирішили голосувати в ближній Херсонській області, 411 осіб у Львівській, у Дніпропетровській області свій вибір зроблять 290 осіб.

Найбільша кількість виборців з окупованого Криму голосують у Херсонській області на дільниці, що розташована у смт Каланчак.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.