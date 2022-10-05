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Залужний опублікував відео про роль жінок в українській армії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Залужний опублікував відео про роль жінок в українській армії
Збройні Сили долають не тільки ворога, а й стереотипи про жінок
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний намагається подолати стереотипи щодо ролі жінок в армії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що сучасні Збройні Сили долають не тільки ворога, а й стереотипи, зокрема щодо ролі жінки в армії. Про це Залужний зазначив у Facebook.

Він опублікував відео про старшину команди зв’язку Анастасію, котра з 2022 року служить на кораблі.

«Жінка на кораблі до біди — це упередження. Сучасні Збройні сили долають не тільки ворога, а й стереотипи. Ми змінюємо суспільство, адже його кращі представники сьогодні – у наших лавах», – прокоментував відео головнокомандувач ЗСУ.

За словами Анастасії, корабель – це як живий механізм, його треба любити. Дівчина вважає, що ніде немає такого злагодженого екіпажу, як на кораблі. Найбільше їй подобається злагодженість екіпажу, повага один до одного та постійне підвищення професійного рівня.

Військовослужбовиця має троє підлеглих, усі чоловіки. Спочатку вона переймалася, що до неї не ставитимуться серйозно через гендерні стереотипи, проте вийшло навпаки: чоловіки сприймають її з великою повагою.

Анастасія переконана, що її майбутнім чоловіком буде військовий, і обов’язково моряк, хоча зараз головна мета дівчини – робота та вдосконалення власних навичок. Вона зізналась, що її дуже мотивує бажання довести, що жінки на рівні з чоловіками можуть гідно виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Теги: жінка ЗСУ Валерій Залужний

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