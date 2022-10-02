Залужний провів переговори з американським генералом: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ подякував американському народу та його лідерам за підтримку України

У неділю, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Лідери обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України.

«Цього вечора провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії», – зазначив він.

Залужний додав, що вдячний всьому американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України у ці важкі часи.

Нагадаємо, 29 вересня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Додамо, триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.