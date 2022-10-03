Герої України. Захисники Маріуполя отримали почесні ордени

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Туреччині нагородив п’ятьох захисників Маріуполя, командирів з Азовсталі, орденами «Золота зірка»

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, командир полку «Азов» Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер «Азова» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега удостоєні звань Героїв України.

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Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. Російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії. При цьому звільнені п'ять командирів «Азову» перебуватимуть до кінця війни у Туреччині.

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