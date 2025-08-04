Збір грибів, ягід та трав: в яких випадках потрібен лісовий квиток

Збирання грибів, ягід та інших рослин у лісі має свої правила. У деяких випадках це можна робити без дозволу, однак в деяких варто оформити лісовий квиток

Наразі в Україні розпочався сезон збирання грибів, ягід та інших рослин, і робити це варто з певними правилами. Зокрема, в разі збирання їх для власних потреб жодних дозволів отримувати не потрібно. Однак при заготівлі для продажу чи виробництва необхідно оформити лісовий квиток. «Главком» з посиланням на Державне агентство лісових ресурсів розповідає, як оформити цей документ.

Як оформити лісовий квиток

У відомстві наголосили, що лісовий квиток видають щороку на основі встановлених лімітів. Для цього потрібно зробити кілька простих кроків.

Для початку необхідно підготувати заявку на використання лісових ресурсів. Там необхідно зазначити: вид лісокористування (наприклад, заготівля грибів, ягід, кори); обсяг запланованого використання; місце проведення заготівлі. Зразок заявки можна знайти на сайті ДП «Ліси України». Підготовлену заявку потрібно передати до філії ДП «Ліси України» або її структурного підрозділу (лісництво, надлісництво), на території планується лісозаготівля.

Після подачі заявки потрібно почекати на рішення. Розглядати документ будуть інженерно-технічні працівники. Вони звірять її з наявними лімітами та оформлять бланк лісового квитка. У ньому зазначається дозволений вид та обсяг ресурсу; місце заготівлі; ставку рентної плати та загальну суму рентної плати.

Після погодження заявки заготівельник має сплатити нормативний збір (рентну плату) до місцевого бюджету. Реквізити для оплати необхідно взяти у філії.

Після цього можна отримувати лісовий квиток – він видається начальником надлісництва після підтвердження платежу. Заготівельник має розписатися в журналі обліку отриманих документів та сум сплати.

Нагадаємо, нещодавно 53-річна мешканка Середино-Будської громади в Сумській області пішла до лісу поблизу державного кордону по гриби, але підірвалася на вибухонебезпечному предметі. Життя їй вдалось врятувати завдяки оперативним діям поліцейських та працівників швидкої допомоги. Крім того, правоохоронці наголосили про можливість замінування прикордонних та лісових ділянок.