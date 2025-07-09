Жінка підірвалася на вибухівці біля кордону з РФ, збираючи гриби

Небезпечна пригода трапилася на відстані менш ніж 100 метрів від кордону з Росією

53-річна мешканка Середино-Будської громади в Сумській області пішла до лісу поблизу державного кордону по гриби, але підірвалася на вибухонебезпечному предметі. Про це пише «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Попри численні отримані травми жінка змогла зв’язатися з сином, але чоловік не мав ані аптечки, ані медикаментів, аби надати хоча б першу невідкладну допомогу. Й розуміючи критичність ситуації, він зателефонував до поліції.

Виклик прийняв дільничний офіцер поліції разом із патрульним, які на особистому авто вирушили на місце події. Коли вони під’їжджали до вказаної локації, їм назустріч виїхав автомобіль сина, який встиг вивезти поранену матір з лісу, де до державного кордону з РФ було менш ніж 100 метрів.

Поліцейські оглянули постраждалу, у якої були численні травми та поранення, зокрема масивна кровотеча на правій руці. Не гаючи часу, вони наклали турнікет, обробили інші рани та пересадили жінку до свого автомобіля. Одночасно правоохоронці зв’язалися з медиками, аби ті були готові прийняти постраждалу.

Зазначається, що завдяки оперативним та рішучим діям поліцейських вдалося врятувати жінці життя.

Поліція своєю чергою наголошує, що прикордонні та лісові ділянки можуть бути заміновані, тому у жодному разі не варто заходити до таких територій без нагальної потреби.

Нагадаємо, 7 липня російські війська вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина мешканців залишилася без електропостачання.

Також «Главком» писав, що підполковник запасу однієї зі частин Сил оборони України шпигував для ФСБ РФ на Сумщині.