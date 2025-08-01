Нові правила придбання квитків на потяг, штрафи для бізнесів: що змінилося з 1 серпня

З 1 серпня 2025 року «Укрзалізниця» запроваджує обов’язкову верифікацію через «Дія.Підпис» для купівлі або повернення квитків

З 1 серпня надавачі соціальних послуг звільняються від сплати ПДВ

У серпні в Україні діятимуть нові правила придбання квитків на потяг, частина українців отримає спеціальні виплати до Дня Незалежності, а також повернуться штрафи за порушення касової дисципліни. Про основні зміни з 1 серпня розповідає «Главком».

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Мобілізацію та воєнний стан

Володимир Зеленський підписав закон №13471 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №13472 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Законом передбачено продовжити строк дії воєнного стану з 05:30 7 серпня на 90 діб, тобто до 5 листопада. Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Виплати до Дня незалежності

Уряд України ухвалив постанову, згідно з якою частина громадян отримає разову грошову допомогу у розмірі від 2700 до 3100 гривень до Дня Незалежності. Виплати проведуть у серпні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд.

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Кабінет Міністрів України 19 травня 2025 року затвердив постанову №486 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України». Ця допомога передбачена для певних категорій громадян згідно із законами «Про статус ветеранів війни» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Розмір виплат становить від 2700 до 3100 гривень і залежить від категорії отримувача.

пенсіонерам – автоматично разом із пенсією у серпні;

– автоматично разом із пенсією у серпні; військовослужбовцям та працюючим ветеранам – через установи, де вони служать або працюють;

– через установи, де вони служать або працюють; непрацюючим та не пенсіонерам – після подачі заяви до територіального органу Пенсійного фонду України.

Цьогоріч механізм виплати не змінився. Всі, хто отримував її минулого року, матимуть право і цього разу. Особи, які не отримують пенсію та не працюють, повинні були звернутися із заявою довільної форми до Пенсійного фонду до 1 серпня 2025 року. Якщо це не вийшло, документи прийматимуть до 1 жовтня.

У заяві слід зазначити:

паспортні дані;

номер банківського рахунку;

РНОКПП (за наявності);

реквізити посвідчення, що підтверджує право на допомогу.

До заяви додаються:

копія паспорта (або тимчасового посвідчення громадянина України);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус (при особистому поданні – оригінали).

Подати заяву можна:

особисто до сервісного центру ПФУ чи ЦНАП;

поштою;

онлайн через електронний портал послуг Пенсійного фонду з використанням КЕП.

Штрафи для бізнесів за невидачу чеків

З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Податкова нагадала, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 закону України № 265/95-ВР.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100 % – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150 % – вартості при кожному наступному порушенні.

Державна податкова служба України закликала суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

«Дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів», – наголосила Державна податкова служба.

Нові правила придбання квитків

«Укрзалізниця» у відповідь на хвилю обурення через складнощі з придбанням квитків на популярні напрямки заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запровадять обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис».

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія. Підпис», – йдеться у повідомленні.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№105/106 Одеса – Київ;

№91/92 Львів – Київ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Компанія наголошує, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через «Армія+».

«Укрзалізниця» також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.

Вступна кампанія

Подати заяви на вступ до закладів вищої освіти на бакалавра або медичного магістра (на бюджет або контракт) можна до 18:00 1 серпня 2025 року. Про це нагадує Міністерство освіти і науки України.

«Радимо не відкладати подання заяв на останні години. Щороку з 14:00 до 18:00 у день завершення приймання заяв система зазнає великого навантаження», – йдеться у повідомленні.

Подати заявку абітурієнти можуть через електронні кабінети:

Максимум 15 заяв, з них не більше ніж п'яти – на бюджет.

У кожній заяві важливо правильно зазначити пріоритетність.

Пріоритети не можна змінити після подання заяви та її реєстрації – скасування призводить до втрати пріоритету.

Усі заяви подають через електронний кабінет вступника: vstup.edbo.gov.ua.

Також Міністерство освіти і науки додало, що з 1 вересня до 20 жовтня ЗВО можуть проводити додаткові набори лише на контракт, якщо це передбачено правилами прийому закладу.

Добровільне повернення із СЗЧ

Президент України Володимир Зеленський 8 травня підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Про це нагадує ДБР.

«Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ вперше, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності судом», – йдеться у повідомленні.

Новий порядок також поширюється на тих, хто залишив частину у період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності законом.

Алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства:

Якщо самовільне залишення військової частини вчинене після 10.05.2025 та тривало до трьох діб:

Кримінальне провадження не порушується, але передбачено притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності за ст.172-11 КУпАП;

Військовослужбовець повертається до своєї військової частини або у разі неможливості, передбачено повернення через БРЕЗ;

Відновлюється грошове, продовольче, речове та інше забезпечення.

Якщо самовільне залишення тривало понад три доби, вчинене до набрання чинності цим Законом, військовослужбовець висловив готовність продовжити військову службу та добровільно прибув до 30.08.2025:

Порушується кримінальне провадження або наявне раніше порушене кримінальне провадження;

Військовослужбовець добровільно прибуває не пізніше 30 серпня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), визначених центральними органами виконавчої влади, і висловлює готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Або:

Військовослужбовець звертається через застосунок «Армія+» до командира своєї частини та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

З цією згодою подає клопотання до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції) або суду;

Суд розглядає матеріали та звільняє військовослужбовця від кримінальної відповідальності;

Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається до проходження служби.

Якщо самовільне залишення частини вчинене повторно або військовий не бажає повертатися:

Порушується кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування;

Військовослужбовця оголошують у розшук та затримують;

Суд обирає запобіжний захід;

До суду скеровується обвинувальний акт;

Судом виноситься вирок, передбачене покарання – від п'яти до 10 років позбавлення волі.

«Кожен військовослужбовець, який залишив військову частину або місце несення служби, має шанс виправити ситуацію та повернутися до служби. Не зволікайте – закон діє лише до 30 серпня 2025 року», – наголосило ДБР.

Звільнення від сплати ПДВ для надавачів соціальних послуг

З 1 серпня надавачі соціальних послуг звільняються від сплати ПДВ. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Верховна Рада підтримала та проголосувала за зміни: відтепер усі надавачі соціальних послуг, незалежно від форми власності, звільняються від сплати ПДВ. Умова: бути включеними до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Для чого це потрібно?

Зменшення фінансового тиску на надавачів;

Більше можливостей для розвитку та залучення нових команд;

Конкуренція не за ознаками, а за якістю послуг;

Менше бюрократії – більше підтримки для людей.

«Звільнення діяльності із надання соціальних послуг від ПДВ — це реальний крок для забезпечення доступності соціальної підтримки громадян, підтримки громадського сектору та виконання державою своїх соціальних зобов’язань перед людьми. Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг», — зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Нові відстрочки у застосунку «Резерв+»

Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки для педагогів та осіб, які одружені на людині з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

Так, відстрочки зможуть отримати:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти – якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи – якщо статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Чиновниця наголосила, що згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю. «Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій», – додала вона.

Уряд запровадив нову виплату для українців – «Пакунок школяра». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Пакунок школяра» – це буде грошова допомога в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через «Дію».

Ті, хто не користується застосунком «Дія» зможуть написати заяву у відділеннях Пенсійного фонду України.

Порядок оголошення повітряної тривоги

Із 1 серпня 2025 року в кількох областях України зміниться порядок подачі сигналу повітряної тривоги. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, з 1 серпня сигнал повітряної тривоги у Рівненській області вмикатимуть «по-новому» – окремо в кожному районі.

«Таким чином, прагнемо зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, і, зокрема, на такі сфери як медицина, освіта, економіка», – йдеться у дописі.

Також з 1 серпня на території Миколаївської області запроваджується диференційована система оповіщення населення про повітряну тривогу. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Відпрацьовано три види оповіщення: у разі загрози сигнал «Повітряна тривога» оголошується окремо у місті Миколаєві, окремо для всієї області за винятком міста Миколаєва та, як і раніше, для всієї області разом з містом», – наголосив Кім.

Надбавка до пенсії

У серпні 2025 року буде підвищено виплати пенсіонерам, які протягом цього місяця досягнуть 70, 75 або 80-річного віку. Основною умовою для нарахування доплати є розмір пенсії – він не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Надбавки за віком встановлюються у таких обсягах:

для громадян, яким виповнилося 70 років (до досягнення 75 років) – до 300 грн;

для осіб віком від 75 до 80 років – до 456 грн;

для пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років – до 570 грн.

Тарифи на комуналку

З 1 серпня українці продовжать платити за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт/год. Ціна залишиться стабільною щонайменше до 31 жовтня 2025 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 480. Це означає, що в липні підвищення тарифу не буде, і побутовим споживачам не доведеться переплачувати за світло.

Втім, навіть за нинішньої вартості електроенергії є способи зменшити суми у платіжках. Один із таких – встановлення двозонного лічильника, який дозволяє платити удвічі менше за світло в нічний час. За таким лічильником діють два тарифи: з 7:00 до 23:00 – стандартна ціна 4,32 грн за 1 кВт/год, а з 23:00 до 7:00 – пільговий тариф 2,16 грн за 1 кВт/год.

Тарифи на газ

У липні ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами «Нафтогазу», залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7,79 грн за кубометр до 9,99 грн.