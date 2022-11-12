Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)

Під час бесіди із кореспонденткою CNN із президентським подружжям трапився кумедний випадок

Володимир і Олена Зеленські дали інтерв’ю для CNN. Під час бесіди трапився кумедний випадок. Так, президент, схоже, бовкнув зайвого, бо отримав гнівно-здивований погляд від першої леді.

«Яку силу ви отримуєте один від одного?», – запитала журналістка.

«Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше питання ще з самого початку, коли Олена розповідала вам, як готує сніданок для дітей уранці, як готує для них одяг. І я хотів сказати, що в мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки», – сказав Зеленський, після чого дружина зміряла його красномовним поглядом.

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«Маю на увазі, у нас складний період», – швидко виправився президент.

«Тому що ви живете окремо?», – уточнила кореспондентка CNN.

«Так», – підтвердив Зеленський.

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Реакція першої леді на слова президента розважила мережу. Користувачі почали жваво коментувати сцену.

«По тонкому льду ходить мужик», «Тобі пасує моя сковорода», «Дома поговоримо», «упс, Штірліц – це провал», «До рукоприкладства осталось 3...2...1», «Тобі пасує мій удар з ліва», «Тікай з села», «Рісковий хлоп, шо», «Цей день настав) США має евакуювати бідосю», – жартують у мережі.

Раніше колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського, журналістка Юлія Мендель на своїй сторінці в Інстаграм розмістила відео, і якому розповідає історію своєї рідної тітки, яка багато місяців прожила в окупації в Херсонсткій області. Розповідаючи про це, журналістка не могла стримати сліз.